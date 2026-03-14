Affärsområdeschef Motor till HOJ TWS
2026-03-14
HOJ TWS är en svensk grossist och importör för fackhandeln inom cykel, moped, MC, motocross och ATV. Sedan 1978 har vi byggt sortiment, logistik och samarbeten som hjälper butiker och verkstäder över hela Sverige att göra bra affärer. Vi har snart 50 års erfarenhet i branschen och ett rikstäckande nätverk av återförsäljare från norr till söder. HOJ TWS levererar till utvalda butiker och verkstäder i Sverige. Vi arbetar B2B, och vår roll är att göra det enkelt för våra återförsäljare att ha rätt produkter i butik och verkstad, och rätt stöd i vardagen. I vårt erbjudande finns över 50 000 artiklar inom cykel, moped, MC, motocross och ATV från världsledande varumärken. Det omfattar både kompletta fordon samt reservdelar, förbrukningsvaror, tillbehör och personlig utrustning. Läs mer om HOJ TWS på www.Hoj.se.
HOJ TWS är en stabil och uppskattad partner till svensk fackhandel. Nu vässar vi vårt största affärsområde Motor genom att rekrytera en affärsområdeschef med uppdrag att bygga ett komplett, konkurrenskraftigt och lönsamt erbjudande mot svensk fackhandel.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Bygga och utveckla HOJ TWS affärsområde Motor med ett komplett erbjudande av reservdelar, förbrukningsmaterial, tillbehör och hjälm/personlig utrustning till moped, MC, motocross och ATV.
Genomföra genomlysning av agenturer, sortiment och produktområden samt skapa åtgärds- och förbättringsplan
Säkerställa att sortiment och produktdata fungerar i alla försäljningskanaler samt skapa en tydlig sortimentstruktur och logik
Säljledande ansvar för utesäljare där du prissätter, beslutar om kampanjer och följer upp
Inköpsansvar över din kategori
Vi söker dig som har:
Vi söker en branscherfaren affärsområdeschef med stort intresse och kunskap om våra produkter, leverantörer och vår marknad. Du är en kommersiell ledare som agerar affärsmässigt och ansvarsfullt och som genom ledarskap, analys och struktur når dina mål. Du tänker strategiskt och långsiktigt men har likväl ett driv och en genomförandeförmåga här och nu. En hands-on roll där du både sätter strategin och själv omsätter den i affären. Då du har många kontaktytor så krävs att du är bra på relationer, samarbete och kommunikation. För rollen krävs god IT-vana samt att du obehindrat hanterar svenska och engelska.
Det är meriterande om du:
Erfarenhet från grossist/distributör, butik eller e-handel i MC-segmentet
Erfarenhet av förhandling med internationella leverantörer
HOJ TWS har sitt huvudkontor i Tranås, men för rätt kandidat är vi öppna för en flexibel lösning med delvis distansarbete. Rollen innebär regelbundna besök i Tranås samt resor till leverantörer, mässor och återförsäljare, både nationellt och internationellt.
HOJ TWS är ett bolag med lång erfarenhet i branschen men med en tydlig ambition att fortsätta utvecklas och testa nya idéer. Vi är ett engagerat team med stort intresse för våra produkter och vår bransch. Vi arbetar nära varandra över funktionerna och hjälps åt för att lösa vardagen tillsammans. Hos oss finns en stark gemenskap, korta beslutsvägar och en framåtlutad miljö där idéer och initiativ uppskattas.
I denna rekrytering samarbetar vi med Ljung Kompetensförsörjning AB. Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan tillsättas innan utsatt datum. Skulle du ha frågor eller funderingar kring tjänsten så är du välkommen att höra av dig till Marcus Ljung på 0705-187441 alternativt marcus.ljung@ljungkompetens.se
. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få en återkoppling på din ansökan.
Ljung kompetensförsörjning är en personligare rekryteringskonsult i Jönköpingsregionen som vill göra det enkelt och säkert för ditt företag att inte bara hitta, utan också attrahera rätt kompetens att vilja jobba hos just ert företag. Vi är branschoberoende och hjälper dig rekrytera kompetens, vare sig det är för en instegstjänst, specialist- eller chefsbefattning inom produktion, teknik, logistik, inköp, ekonomi, försäljning, marknad och IT. Så ansöker du
