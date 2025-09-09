Affärsområdeschef bygg
2025-09-09
Affärsområdeschef - Göteborg
Vill du leda, utveckla och driva ROT-projekt i ett medelstort byggföretag med korta beslutsvägar och stark framåtanda?
Vi söker nu en affärsområdeschef inom bygg till vår kund i Göteborg. Här får du en nyckelroll med ansvar för att vidareutveckla verksamheten, bygga långsiktiga kundrelationer och säkerställa lönsamma projekt.
Om rollen
Som affärsområdeschef blir du ansvarig för att driva och utveckla vår verksamhet inom ROT-projekt. Rollen innebär:
Affärsutveckling: identifiera nya affärsmöjligheter, bygga vidare på befintliga relationer och skapa tillväxt.
Projektledning: säkerställa kvalitet, lönsamhet och leverans i projekten.
Ledarskap: stötta, leda och utveckla medarbetarna i teamet.
Strategi: bidra till bolagets utveckling genom att omsätta idéer till praktiska resultat.
Du kommer att rapportera direkt till ledningen och har stor frihet att påverka och forma ditt område.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Dokumenterad erfarenhet av ROT-projekt inom bygg.
Ett etablerat och relevant nätverk i branschen.
Förmåga att kombinera operativt arbete med ett strategiskt helhetsperspektiv.
Ledaregenskaper med förmågan att inspirera och utveckla team.
God affärsmässighet och en stark drivkraft att skapa resultat.
Vi erbjuder:
En roll i ett medelstort byggföretag med snabba beslutsvägar och kort väg från idé till beslut.
Möjlighet att vara med och påverka bolagets framtida utveckling.
En arbetsmiljö där engagemang, delaktighet och långsiktighet står i centrum.
Mycket konkurrenskraftiga villkor.
Placering
Tjänsten är placerad i Göteborg.
Låter detta som nästa steg i din karriär? Välkommen att skicka din ansökan!
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Jimmy Eriksson, Sibe Construction
0706-691988 jimmy@sibeconstruction.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-23
Jimmy Eriksson jimmy@sibeconstruction.se
