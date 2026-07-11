Affärsdriven familjerättsjurist, Uppsala
Akademisk Marknadsanalys Stockholm AB / Juristjobb / Uppsala Visa alla juristjobb i Uppsala
2026-07-11
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Akademisk Marknadsanalys grundades 2009 och tillhandahåller en heltäckande kapitalförvaltning för både privat- och företagskunder. Tillsammans med vårt juridiska team erbjuder vi det bästa inom Wealth Management kombinerat med juridik och skatterådgivning med kontor i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Helsingborg.
Till vårt kontor på Bangårdsgatan 13 i centrala Uppsala söker vi dig som har jur. kand. och är intresserad av den ekonomiska familjerätten. Tjänsten är på heltid på kontoret.
Om jobbet
Som jurist hos Akademisk Marknadsanalys kommer du dagligen att ha kontakt med befintliga och nya klienter. Som person är du utåtriktad, anpassningsbar och har lätt för att möta människor i olika skeden i livet. Du är noggrann och har hög ansvarskänsla och motiveras av att på bästa sätt hjälpa dina klienter. Du är inte rädd för högt tempo eller att prestera utifrån en budget. Du uttrycker dig tydligt och lättbegripligt såväl i tal som skrift och har förmågan att kunna förklara komplicerade juridiska frågeställningar för klienten på ett enkelt sätt. Vi ställer höga krav på din servicekänsla när du möter våra klienter. Det är ett plus om du någon gång i livet har arbetat med sälj och har intresse för ekonomi.
Som jurist hos oss kommer du bland annat att arbeta med:
Upprättande av:
• Testamenten
• Framtidsfullmakter
• Gåvohandlingar
• Äktenskapsförord
• Bouppteckningar
• Samboavtal
• Fullmakter
• Aktieägaravtal
• Arvskiften
• Bodelningar under äktenskap
• Köpeavtal
• Lagfartsansökningar
• Skuldebrev / reverser
• Samäganderättsavtal Publiceringsdatum2026-07-11Så ansöker du
Välkommen med din ansökan redan idag! Vi går igenom urvalet löpande. Märk ansökan med ordet "Familjerättsjurist", bifoga ett personligt brev och CV. För mer information eller frågor kontakta Emma Östlund emma.ostlund@akademisk.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
E-post: emma.ostlund@akademisk.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Akademisk Marknadsanalys Stockholm AB
(org.nr 556783-8064), https://akademisk.se/
Bangårdsgatan 13 (visa karta
)
753 20 UPPSALA Arbetsplats
Akademisk Marknadsanalys AB Kontakt
Emma Östlund emma.ostlund@akademisk.se Jobbnummer
10000203