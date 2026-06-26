Affärscontroller Och Ledningsstöd - Stolab
FSK Group AB / Controllerjobb / Gislaved Visa alla controllerjobb i Gislaved
2026-06-26
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Stolab tillverkar sedan 1907 möbler i massivt trä med fokus på kvalitet, hållbarhet och tidlös design. Produktionen sker i Smålandsstenar, där traditionellt hantverk kombineras med modern tillverkning. Genom att ha design, produktion och montering samlade under samma tak säkerställs hög kvalitet i varje detalj. Företaget arbetar nära hela processen, från idé till färdig möbel, med ett gemensamt ansvar för resultatet. Målet är att fortsätta utveckla verksamheten och skapa hållbara trämöbler som kan användas och uppskattas i generationer.
Affärsontroller & Ledningsstöd till Stolab – skapa riktning genom analys och struktur
Vill du arbeta nära ledningen i ett bolag där beslut, analys och genomförande hänger ihop på riktigt?
Stolab söker nu en Affärscontroller & Ledningsstöd som vill ta en central roll i att stärka vår lönsamhet, utveckla våra arbetssätt och säkerställa att strategiska beslut får genomslag i verksamheten.
Varför Stolab?
Stolab är ett familjeägt företag med rötterna i Smålands möbeltradition. Vi designar, tillverkar och säljer trämöbler av högsta kvalitet – med ikoniska produkter som uppskattas världen över. Här möts kvalitet, långsiktighet och innovation i en verksamhet med stark identitet och tydliga ambitioner framåt.
Du kliver in i en roll där du arbetar nära besluten och får ett stort inflytande i hur bolaget styrs, följs upp och utvecklas. Analys, struktur och affärsförståelse är centrala delar i att ta nästa steg i Stolabs utveckling, vilket gör din roll både viktig och synlig i organisationen.
Samtidigt blir du en del av en familjär och engagerad kultur där människor bryr sig om både produkten och varandra, och där transparens, ansvar och samarbete är naturliga inslag i vardagen. Här finns en nyfikenhet och vilja att utvecklas – både i arbetssätt och affär – som gör Stolab till en stimulerande miljö för dig som vill bidra på riktigt.
Om rollen
Som Affärscontroller & Ledningsstöd arbetar du nära VD, COO och CSO och får en nyckelroll i att skapa faktabaserade beslut och säkerställa genomförande.
Du rör dig i skärningspunkten mellan analys, affärsutveckling och operativ uppföljning – med ansvar för att både förklara nuläget och bidra till nästa steg framåt.
Rollen är central i att hålla ihop helheten kring affärsplan, uppföljning och prioriteringar, och du blir en viktig sammanhållande kraft mellan funktioner och initiativ i organisationen.
Ditt uppdrag
Du kommer bland annat att:
Ansvara för budget, prognoser och uppföljning
Säkerställa ett relevant och strukturerat KPI-system
Analysera och följa upp kund- och produktlönsamhet
Ta fram beslutsunderlag som tydligt förklarar utfall, avvikelser och nästa steg
Förbereda och strukturera ledningsmöten
Dokumentera beslut och säkerställa att de följs upp och genomförs
Hålla samman och driva uppföljning av affärsplanen
Bevaka deadlines och säkerställa framdrift i prioriterade initiativ
Följa upp och koordinera projekt och aktiviteter i organisationen
Fungera som en sammanhållande länk mellan COO, CSO och övriga funktioner
Vem vi söker
Vi söker dig som trivs i en roll där analys möter affär och genomförande. Du har en akademisk utbildning inom ekonomi, industriell ekonomi eller motsvarande, och har erfarenhet av controlling i en verksamhet där du arbetat nära affären.
Du är van vid att arbeta med budget, prognoser och nyckeltal, och har förmågan att omsätta siffror till insikter som skapar verkligt värde i verksamheten. Du förstår hur lönsamhet byggs – både på kund-, produkt- och verksamhetsnivå – och du drivs av att göra analysen relevant och användbar för beslutsfattande.
Samtidigt har du ett starkt intresse för processer, struktur och uppföljning. Du gillar att få saker att hända och säkerställer att beslut inte stannar vid ord, utan omsätts i konkret handling.
Som person är du analytisk och strukturerad, med en naturlig förmåga att skapa ordning och tydlighet. Du är kommunikativ och trygg i att arbeta nära ledning och olika funktioner, och du har modet att ställa frågor och utmana när det behövs.
Du trivs i en roll där du får kombinera affärsfokus, struktur och samordning, och där du bidrar till att skapa samsyn, framdrift och kvalitet i organisationens arbete.Publiceringsdatum2026-06-26Så ansöker du
Vill du bli en del av Stolab och bidra med ditt lugn, din energi och din servicekänsla? Då vill vi gärna höra från dig. Urvalet sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Ansvarig rekryterare är Johan Sandahl.
Vi är FSK, the Generator – ett bolag som driver utveckling och tillväxt genom våra tre affärsområden Talent, Brand och Growth.
Talent – Vi hjälper framåtlutade företag att hitta rätt människor, framförallt inom Management, Sales and Marketing.
Brand – Vi stärker varumärken genom Employer Branding och Business Branding.
Growth – Vi skapar inspirerande och utmanande utbildningar som utvecklar företag för framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FSK Group AB
(org.nr 556882-2257)
333 31 SMÅLANDSSTENAR Arbetsplats
Stolab Kontakt
Rekryterare
Johan Sandahl johan@fskgroup.se 072-5250007 Jobbnummer
9980269