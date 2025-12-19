Affärscoach I Projekt Fram
Malå kommun / Administratörsjobb / Malå Visa alla administratörsjobb i Malå
2025-12-19
, Norsjö
, Arvidsjaur
, Lycksele
, Sorsele
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malå kommun i Malå
, Norsjö
eller i hela Sverige
Malå kommun är en vacker och framåt kommun i södra Lappland. Máláge kommuvdna, är en samisk förvaltningskommun.
Merparten av de boende är sysselsatta inom trä- och verkstadsindustri, georelaterad verksamhet, transportnäring och offentlig verksamhet. I kommunen finns en god offentlig service samt ett mångsidigt fritidsutbud.
Malå är ett bra alternativ för såväl barnfamiljer som företagare och industrier. Flera framgångsrika små och medelstora företag med väl utvecklade produkter, som säljs på världsmarknaden, skapar ett klimat med framtidstro.
Vår vision: Malå med allt så nära - en välkomnande och trygg kommun där utveckling sker.
Mer info finns på Malå kommuns hemsida: http://www.mala.se
och http://www.nykommun.se/mala
Affärscoach i projekt "Näringslivsutveckling för en hållbar framtid i Region 10" (FRAM)
Kommunerna i Region 10 har beviljats stöd från Tillväxtverket och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Västerbotten och Region Norrbotten för projektet "Näringslivsutveckling för en hållbar framtid i Region 10".
Projektet pågår till och med december 2028 och har som mål att stärka företagens konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter i en snabbt föränderlig omvärld.
Region 10 består av tio inlandskommuner i Västerbotten och Norrbotten. Här är många mikroföretag och små och medelstora företag i de flesta sektorer. Projektet ska ge företagen verktyg för att bli mer robusta och innovativa genom individuell rådgivning, workshops och nätverksträffar. Insatserna kommer att fokusera på områden som digitalisering, hållbarhet, affärsutveckling och beredskap för samhällsstörningar.
En viktig del av projektet är att öka samverkan - både mellan företag inom regionen och med akademi, företagsfrämjande organisationer och finansiärer. Genom att skapa nya kontaktytor och samarbeten ska företagen få bättre tillgång till kunskap, kompetens och kapital. Projektet bidrar också till flera av FN:s globala mål, bland annat jämställdhet, hållbar industri och anständiga arbetsvillkor.
Lycksele kommun är projektägare och samordnar arbetet tillsammans med övriga kommuner i Region 10. Malå kommun är samarbetspartner och arbetsgivare för affärcoachen i Malåbygden. Förutom stöd till företagen kommer projektet att stärka kommunernas egna näringslivsfunktioner genom kompetensutveckling och ökat nätverkande.
Vår kravprofil
Du har dokumenterad erfarenhet av företagsfrämjande arbete och /eller erfarenhet att driva eget företag.
Du har examen från universitet/högskola eller dokumenterade kompetenser som certifikat / intyg inom företagsekonomi eller juridik, näringslivsutveckling, projektledning med företagsfokus eller beteendevetenskap.
Du har erfarenhet att leda och administrera projekt med extern finansiering.
Du vill bidra till att inspirera och stärka de små- och medelstora företagens vilja och förmåga att bli mer robusta och innovativa genom individuella rådgivningar, workshops och nätverksträffar.
Du är inlyssnande och hanterar information på ett professionellt och korrekt sätt. Du är resultatorienterad och har kundens behov i fokus.
Du har analytisk och kommunikativ förmåga, är lösningsfokuserad, du gillar, främjar och utvecklar samarbeten, har handlingskraft och är uthållig. Du är serviceinriktat och ser möjligheter.
Du kommer att ingå i teamet på Utveckling- och arbetsmarknadsenheten, med närmaste kollegor inom verksamheterna utveckling, inflyttning - och integration, arbetsmarknad och Galejan. Vi tillämpar ett integrerat arbetssätt, ett 'tillsammansarbete' som innebär att vi delvis är insatta i varandras uppdrag och hjälps åt för en fungerande och effektiv verksamhet.
Övrig information
Varaktighet:
2026 - 2028
Var ligger arbetsplatsen?
Arbetsplatsen ligger i Malå kommun, Västerbottens län.Publiceringsdatum2025-12-19Företag
Malå kommunKontaktperson för detta jobb
Aleksandra Simanovskaya, 0953 - 140 61, aleksandra.simanovskaya@mala.se
Chef Utveckling- och arbetsmarknadsenheten
Fackliga kontaktperson
Facklig företrädare Vision: Fredrik Iderström, 0953 - 141 42, fredrik.iderstrom@mala.se Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/72". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malå kommun
(org.nr 212000-2866) Arbetsplats
Utveckling- o arbetsmarknadsavdelningen Kontakt
Aleksandra Simanovskaya 0953-14061 Jobbnummer
9656515