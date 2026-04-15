Affärs- och verksamhetsutvecklare
2026-04-15
Affärs- & verksamhetsutvecklare till Morastrand - Driv vår digitala transformation och var med och forma framtidens fastighetsbolag!
Är du en person som ser möjligheter där andra ser komplexitet? Som är lika bekväm med att tänka strategiskt som att kavla upp ärmarna och driva förändring i praktiken? Och som vill ha en roll där ditt arbete verkligen märks, för dina kollegor, för hyresgästerna och för ett helt samhälle?
Då kan det här vara rollen för dig.
Vi söker en Affärs- & verksamhetsutvecklare som vill ta ett helhetsgrepp om Morastrands digitala transformation och affärsutveckling och som vill göra det tillsammans med oss.
Om Morastrand
Morastrand är ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag som förvaltar ca 2 000 bostäder i Mora. Vår vision är tydlig: Tillsammans bygger vi framtidens Mora - ett Mora som är genuint, aktivt, välkomnande och vackert.
Vi arbetar för att skapa trygga, hållbara och attraktiva boenden för våra hyresgäster och bidra till ett starkare och mer levande Mora. Vår värdegrund - Trygghet, Enkelhet och Gemenskap - genomsyrar allt vi gör.
Vi är ett bolag i rörelse. Ny teknik, förändrade krav och ökade förväntningar från hyresgäster ställer allt större krav på hur vi arbetar och utvecklas. Vår organisation är duktig på det operativa, att förvalta, hyra ut och ta hand om våra fastigheter och hyresgäster. Nu behöver vi förstärka vår förmåga att driva den strategiska och digitala utvecklingen. Det är här du kommer in.
Din roll
Som Affärs- & verksamhetsutvecklare får du en av bolagets mest påverkansrika roller, med möjlighet att driva förändring på riktigt.
Du äger bolagets digitaliseringsarbete, driver affärsutveckling och fungerar som ett strategiskt stöd till VD och ledningsgrupp. En roll som kräver förmågan att röra sig mellan det stora perspektivet och det konkreta genomförandet och som kräver lika stor förmåga att tänka som att göra.
Det räcker inte att hitta rätt lösningar - lika viktigt är att förankra dem och bygga engagemang i hela organisationen. Du har en naturlig förmåga att leda förändring och att få kollegorna att känna sig delaktiga i resan.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Digital transformation och systemutveckling:
• Äga och driva bolagets digitaliseringsarbete i enlighet med vår digitaliseringsplan och affärsplan, från strategi till operativt genomförande
• Fungera som kravställare mot bolagets IT-stöd och systemleverantörer, inkl. fastighetssystem, ekonomisystem och digitala plattformar
• Driva arbetet med att göra bolaget mer datadrivet, inkl. framtagande av uppföljningsverktyg, nyckeltal och beslutsunderlag
Affärsutveckling och verksamhetsutveckling:
• Identifiera affärsmöjligheter och utvecklingsbehov samt initiera och leda projekt som stärker bolagets affärsmässighet och processer
• Omvärldsbevaka inom digitalisering, fastighetsteknik och affärsutveckling samt identifiera relevanta trender och möjligheter
• Samordna digitaliseringsarbetet med bolagets hållbarhetsmål
Strategiskt stöd och uppföljning:
• Stödja VD i strategiska analyser och beslutsunderlag samt koordinera uppföljningen av affärsplanen
• Bidra till strategisk planering i samverkan med ledning och externa aktörer
Förändringsledning och kompetensutveckling:
• Leda förändringsarbete och säkerställa förankring av utvecklingsinitiativ hos medarbetare och ledning
• Utbilda och stödja medarbetare i användning av nya digitala verktyg och förändrade arbetssätt
• Fungera som länk mellan verksamheten, IT-funktionen och ledningen
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av digitalisering, verksamhetsutveckling eller affärsutveckling - gärna inom fastighets- eller samhällsbyggnadssektorn
• Har förmåga att kombinera strategiskt tänkande med praktisk genomförande
• Är van att leda förändring och kan skapa engagemang och delaktighet i en organisation
• Är analytisk och datadriven, du trivs med att omsätta information till konkreta insikter och beslut
• Har erfarenhet av projektledning och är van att driva parallella processer
• Kommunicerar tydligt och pedagogiskt, du kan förklara det komplexa på ett begripligt sätt
• Är nyfiken på ny teknik och ser möjligheter snarare än hinder
• Trivs i en roll med stor frihet under ansvar, i nära samarbete med ledning och kollegor
Meriterande:
• Erfarenhet från allmännyttan eller kommunal verksamhet
• Erfarenhet av systemimplementering och kravställning mot IT-system
• Kunskap om fastighetssystemslandskapet och relevanta digitala plattformar
Vi erbjuder dig
• En strategiskt viktig och synlig roll med verkligt mandat att påverka
• Nära samarbete med VD och ledningsgrupp i ett bolag med korta beslutsvägar
• En unik möjlighet att äga och forma Morastrands digitaliseringsresa från grunden
• En meningsfull arbetsplats där ditt arbete bidrar till att verkliga människor får en trygg och trivsam boendemiljö
• Ett engagerat team där Trygghet, Enkelhet och Gemenskap är mer än ord
• En arbetsgivare mitt i en spännande utvecklingsfas - med tydliga mål och vilja att nå dem
Vill du vara med och driva Morastrands utveckling framåt?
Skicka in ansökan med CV och personligt brev senast 2026-05-10 till rekrytering@morastrand.se
Märk ansökan "Affärs- & verksamhetsutvecklare"
Vi arbetar med löpande urval, vänta inte med att söka!
För frågor om tjänsten, kontakta:
Mikael Hedh, VDmikael.hedh@morastrand.se
0250-299 02
Tillsammans bygger vi framtidens Mora - och vi vill ha dig med på resan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
E-post: rekrytering@morastrand.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Affärs-& verksamhetsutvecklare".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Morastrand AB
Brudtallsvägen 3
792 32 MORA
För detta jobb krävs körkort.
