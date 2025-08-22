Administratörer Till Hemtjänsten
2025-08-22
Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas.
Nu söker vi två administratörer till hemtjänsten. Rollen är central för att verksamheten ska fungera smidigt och du blir ett viktigt stöd för både chefer, planerare och medarbetare.
Som administratör i hemtjänsten kommer du att arbeta brett med administrativa uppgifter och service. I uppdraget ingår bland annat att:
• Schemalägga och planera vid semester och sjukfrånvaro
• Hantera fakturor och beställningar
• Ge administrativt stöd till chefer och planerare i diverse personalfrågor
• Boka lokaler och möten
• Hantera systeminloggningar, passerkort, arbetskläder och inventarier
• Ansvara för hela rekryteringsprocessen av timvikarier, från intervju till referenstagning
• Stötta vid enklare IT-relaterade frågor, såsom utlämning och installation av telefoner, datorer och iPads
• Hjälpa till med posthantering, felanmälningar och praktiska frågor i verksamhetenKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Tidigare erfarenhet av administrativt arbete.
• Utbildning som undersköterska, eller annan likvärdig erfarenhet.
• Erfarenhet av arbete inom hemtjänst eller annan vård- och omsorgsverksamhet.
• Vana att arbeta i digitala system. Meriterande är om du har erfarenhet av Lifecare, Appva eller MinLön.
• Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
• Meriterande är om du har erfarenhet av rekrytering, schemaläggning eller ekonomi/attest.
Vi ser att du är en person som är:
• Strukturerad och serviceinriktad.
• Trivs med att ha många kontaktytor.
• Har lätt för att samarbeta och är lösningsfokuserad.
ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
