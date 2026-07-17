Administratör, vikariat
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-07-17
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Vi söker en engagerad och noggrann avdelningsadministratör för ett föräldravikariat. Du kommer att spela en viktig roll i att stödja institutionen för data- och informationsteknik med effektivt och ändamålsenligt administrativ service.
Information om avdelningenhttps://www.chalmers.se/institutioner/cse/
är en integrerad institution mellan Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola AB, belägen på campus Johanneberg och campus Lindholmen i Göteborg. Dess verksamhet omfattar högklassig forskning, utbildning och nyttiggörande inom områden som AI & machine learning, software- & hardware engineering, computer science, security, network & systems. Organisationen består av ca 350 anställda med en hög internationell sammansättning med individer från över 50 nationaliteter.
Beskrivning av tjänsten
Som administratör är du en nyckelperson som hanterar allt från rutinuppgifter till akuta frågor som måste lösas här och nu. I rollen stöttar du en av våra vetenskapliga avdelningar med personaladministration, beställningar, workshops, resor, gästhantering, akademiska högtider m.m.
Då verksamheten är integrerad är du aktiv inom både Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola och vid båda våra campus Johanneberg och Lindholmen. Du kommer ha din huvudsaklig arbetsplats på campus Lindholmen. I rollen nätverkar du aktivt både inom avdelningen, institutionen och de båda huvudmännen. Vi ser även att du tillsammans med dina kollegor är med och utvecklar våra rutiner för att säkerställa en hög servicenivå såväl internt som externt.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Introduktion av nyanställda
Bokning och beställningar i samband med akademiska högtider
Diareföring/arkivering/även protokollskrivning kan ingå
Inköp
Ansvar för administration av konferenser och möten
Bokning av resor och hotell för såväl anställda som externa gäster
Ekonomiadministration som t.ex. arvodesräkningar och kontering av fakturor
Felanmälan av faciliteter m.m.
Arbetsuppgifterna kan variera efter behov.
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning i form av ett föräldravikariat på heltid under cirka ett år, med start i oktober 2026 eller enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-07-17Kvalifikationer
Vi söker dig som:
har lägst gymnasieutbildning men gärna utbildning på högskolenivå (eller motsvarande)
har flerårig erfarenhet av administrativt arbete
har god datorvana
är van användare av Officepaketet
kommunicerar väl på både svenska och engelska då vi verkar i en internationell miljö
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom statlig verksamhet
kunskap i Agresso, Proceedo, Primula eller andra relaterade system som Göteborgs universitet och Chalmers använder
För att lyckas i rollen ser vi att du:
har ett genuint intresse för människor och trivs med att samarbeta med andra
är serviceinriktad och tycker om att ge stöd till verksamheten
arbetar självständigt och tar egna initiativ
har förmåga att identifiera och genomföra förbättringar i administrativa arbetssätt
är strukturerad, noggrann och flexibel
kan planera, prioritera och hantera flera uppgifter samtidigt
Att arbeta på Chalmers
Chalmers värdeord: öppenhet, respekt, delaktighet, mångfald och kvalitet, genomsyrar synen på vår arbetsmiljö och våra medarbetare. Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats i en akademisk miljö, där studenter och medarbetare drivs av att skapa värde för en hållbar framtid.
Våra förmåner för anställda omfattar bland annat:
Flexibilitet att arbeta på distans med hänsyn till verksamhetens behov.
Semester upp till sju veckor per år.
Kollektivavtal med föräldralön, sjukpenningtillägg, läkemedelskostnader, löneväxling, pension, inarbetade dagar samt flextid.
Friskvårdsbidrag samt en friskvårdstimma varje vecka under betald arbetstid.
Här kan du läsa mer om våra https://www.chalmers.se/om-chalmers/arbeta-hos-oss/chalmers-som-arbetsgivare/formaner-och-villkor/
och hur det är att https://www.chalmers.se/om-chalmers/arbeta-hos-oss/.
Ansökningsförfarande
Ansökan ska vara märkt med namn och dokumenten sparas som PDF-filer enligt nedan:
CV
Personligt brev
1-2 sidor
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del av ansökningsprocessen.
Sista dag att ansöka är 14 augusti
Vid frågor, vänligen kontakta
Anna Engkvist
Administrativ chefanna.engkvist@chalmers.se
• ** Chalmers undanber sig alla erbjudanden om ytterligare jobbannonsering eller rekryteringsstöd i samband med denna rekrytering. ***
Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Universitetet har 3 100 anställda, 10 000 studenter och utbildar ingenjörer, arkitekter och sjöbefäl. Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar Chalmers kompetens och tekniska lösningar för en hållbar värld. Genom globalt engagemang och entreprenörsanda skapar vi innovationskraft, i nära samarbete med övriga samhället.
Chalmers grundades 1829 och har än idag samma motto: Avancez – framåt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
(org.nr 556479-5598), https://www.chalmers.se/
Chalmers tekniska högskola (visa karta
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412 96 GÖTEBORG Arbetsplats
Chalmers tekniska högskola Jobbnummer
10004901