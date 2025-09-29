Administratör till verksamhetsområde Saltvik
2025-09-29
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Saltvik omfattar anstalterna Saltvik, Härnösand och Ljustadalen samt häktet Saltvik. Inom verksamhetsområdet finns en stor bredd från den öppna kvinnoanstalten Ljustadalen till den slutna anstalten Saltvik som utöver normalavdelningar också har en av landets tre säkerhetsenheter. Även anstalten Härnösand är en sluten anstalt. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. De intagna är sysselsatta med utbildning, olika behandlingsprogram eller arbetar inom anstalternas förpackning/montering, tvätteri eller trä- och mekanisk industri. Till anstalten respektive häktet Saltvik tar du dig enkelt med buss eller med bil och parkerar på vår personalparkering. Anstalten Härnösand ligger mitt i tätorten med goda bussförbindelser och personalparkering. Anstalten Ljustadalen ligger strax utanför Birsta och erbjuder också personalparkering och möjlighet till goda bussförbindelser.
Vi söker nu en administratör till verksamhetsområde Saltvik
För att lyckas i rollen som administratör är det viktigt att ha ett organiserat arbetssätt, hög ansvarskänsla och förmåga att arbeta efter mål och korta tidsramar. Du planerar och genomför ditt arbete effektivt, även under hög arbetsbelastning eller tillfälliga arbetsuppgifter. Vid lugnare perioder ser du vad som behöver göras och tar initiativ till andra uppgifter. Du arbetar alltid effektivt samtidigt som du är kvalitetsmedveten.
Som administratör har du ansvar för bland annat för posthantering, inventering, viss fakturahantering, samt delar av beställarorganisationen. En annan viktig del av tjänsten är registrering och hantering av klientärenden, arkivering, diarium, akthantering med mera. Din roll är en viktig del i rättskedjan och i arbetet ingår kontakter med andra myndigheter och organisationer.
I tjänsten är det viktigt att upprätthålla en god rättssäkerhet. Det gör du bl.a. genom att samverka med kontakter såväl inom myndigheten som med externa samverkanspartners inom rättskedjan.
Vi erbjuder dig en intressant arbetsplats, trevliga kollegor samt möjligheten att vara en del av ett viktigt samhällsuppdrag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Gymnasieskolekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen, gärna administrativ eller ekonomisk inriktning, alternativt annan utbildning i kombination med relevant erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av ärende- och dokumenthantering och är van användare av olika IT-system som Proceedo.
• Erfarenhet av att arbeta med administrativa arbetsuppgifter inom offentlig sektor.
• Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska.
• God datorvana
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete inom Kriminalvården
• Erfarenhet av myndighetsarbete
• Erfarenhet av arkivhantering och diarium
• Erfarenhet från inköp och fakturahantering
Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Har medvetenhet om och förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar sig själv och andra.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
