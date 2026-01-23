Administratör till vår avdelning på Viscaria
Last & Terräng Häggroths Traktor AB / Administratörsjobb / Kiruna Visa alla administratörsjobb i Kiruna
2026-01-23
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Last & Terräng Häggroths Traktor AB i Kiruna
, Gällivare
eller i hela Sverige
Gruvbolaget Viscaria är ett modernt gruvbolag som återöppnar koppargruvan i Kiruna. Med hjälp av senaste teknik inom gruvbrytning, logistik och vattenrening strävar de efter att bli en av världens mest hållbara kopparproducenter.
Vi på LTH är glada att från start vara en del av gruvans återöppning i ett nära samarbete med gruvbolaget. Idag har vi en liten verksamhet på plats som behöver förstärkas och bli större, vilket vi ser fram emot. Vårt aktuella uppdrag kommer främst vara att utföra mark- och servicetjänster.
Vi söker nu en strukturerad och självgående administratör som vill ha en central roll i vår verksamhet på Viscaria. Hos oss får du arbeta nära både ledning och produktion i ett mindre team där samarbete, ansvar och flexibilitet är en naturlig del av vardagen.Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Som administratör hos oss har du en bred och varierad roll där du ansvarar för administrativa uppgifter inom personal, ekonomi och produktion. Du är spindeln i nätet som ser till att det dagliga arbetet flyter smidigt och att rätt information finns på rätt plats i rätt tid.
Vi söker dig som har erfarenhet av ett administrativt arbete, gärna inom personal och/eller ekonomi. Du bör vara strukturerad, noggrann och har en god förmåga att prioritera arbetsuppgifter.
Krav: B-kort
Vem är du som person?
Du är engagerad i det du gör, är flexibel och har lätt att anpassa dig till varierande omständigheter. Du har hög samarbetsförmåga och ett positivt bemötande. Vi arbetar för en säker arbetsplats och förutsätter att du arbetar med säkerhet i fokus.
Det är viktigt för oss att du vill bidra till den inkluderande och familjära kultur som vi på LTH har byggt upp där vi tillsammans jobbar för kundens och företagets bästa. Vi arbetar utifrån vår värdegrund som varje anställd är en del av:
KVALITET - Vi arbetar säkert, miljövänligt och kostnadseffektivt med kunden i fokus. Vi är stolta över våra prestationer och resultat. Vi levererar alltid det lilla extra.
KOMPETENS - Vi är trygga i våra arbetsuppgifter och vi delar med oss av erfarenhet och kunskap. Vi har rätt utbildning och behörighet. Vi utövar ett gott ledarskap och medarbetarskap där vi ger rätt förutsättningar för att ständigt förbättras.
ENGAGEMANG - Vi tar ett personligt ansvar genom en positiv attityd, intresse och delaktighet. Vi har en familjär anda där vi hjälps åt, bryr oss om varandra och jobbar för kundens och företagets bästa.
Omfattning och skift
Anställningsform: Heltid, tillsvidare med provanställning
Skiftgång: Dagtid, måndag till fredag
Tillträde enligt överenskommelse
Lön och förmåner
Månadslön enligt överenskommelse
Vi erbjuder en trevlig arbetsplats, kollektivavtal, friskvårdsbidrag och andra förmåner som till exempel förmånliga privatförsäkringar mm.
Senast 2026-02-28 vill vi ha din ansökan. Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Last & Terräng Häggroths Traktor AB
(org.nr 556371-4947) Arbetsplats
Last och Terräng Häggroths Traktor AB Kontakt
Jakob Häggroth jakob.haggroth@lthtraktor.se Jobbnummer
9701274