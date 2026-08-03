Administratör till statlig myndighet
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2026-08-03
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
Vi söker nu en administratör till en Statlig myndighet i Stockholm. I rollen som administratör kommer du att ansvara för varierande administrativa arbetsuppgifter och stötta verksamheten i det dagliga arbetet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av att planera och boka tillsynsaktiviteter, administrera ärenden i verksamhetens system samt hantera beslut, certifikat och intyg. Du kommer även att arbeta med diarieföring, arkivering och hantering av funktionsbrevlådor. Rollen innebär nära samarbete med chefer, handläggare och andra kollegor, där du fungerar som ett viktigt administrativt stöd.
I tjänsten kan även nedan arbetsuppgifter förekomma:
• Sköta administrativa rutiner
• Planera och samordna
• Arbeta utifrån fastlagda rutiner
• Vara ett operativt stöd för verksamheten
• Formulera brev, protokoll, dokumentation m.m.
• Hantera återkommande arbetsuppgifter (exempelvis kopiering, sortering och posthantering)
• Hantera många kontakter med anställda och allmänhet
• Göra kalenderbokningar, mötesbokningar
• Utföra reseplanering
• Fatta egna beslut utifrån redan kända handlingsalternativ
Uppdragsperiod och omfattning
Tjänsten som administratör är ett konsultuppdrag på heltid med start 2026-09-01 och förväntas pågå i två (2) år.
Uppdraget är placerat på myndighetens kontor i nordvästra Stockholm fram till mars 2027 och kommer därefter att flytta till nya lokaler i Solnaområdet.
Det finns möjlighet till distansarbete med upp till cirka tre dagar i veckan, beroende på verksamhetens behov och arbetsuppgifternas karaktär. Omfattningen av distansarbete kan komma att variera under uppdragets gång.
Krav för tjänsten:
• Gymnasium eller likvärdig utbildning
• Mycket goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som administratör/assistent
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift
• Vara tillgänglig för digital intervju den 19 och 20 augusti.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande med sista ansökningsdag 2026-08-14.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Suad Habib via e-post: suad.habib@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Svetsarvägen 8 (visa karta
)
171 41 SOLNA Arbetsplats
Adecco Kontakt
Assistant National Recruiter
Suad Habib Suad.Habib@adecco.se Jobbnummer
10019919