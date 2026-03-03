Administratör till polisens servicekontor (vikariat)
2026-03-03
, Haparanda
, Luleå
, Överkalix
, Övertorneå
, Haparanda
, Luleå
, Boden
, Piteå
eller i hela Sverige
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisregion Nord är den största regionen sett till yta. Regionen består av de fyra nordligaste länen i Sverige och är organiserad i fyra polisområden: Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland som tillsammans är indelade i 12 lokalpolisområden. Lokalpolisområde Östra Norrbotten ingår i polisområde Norrbotten. Inom lokalpolisområdet finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utredningsgrupper samt stöd och service.
Till vår stöd och service verksamhet söker vi dig som vill arbeta som administratör inom polisen servicekontor. Tjänsten avser ett vikariat.Publiceringsdatum2026-03-03Arbetsuppgifter
Medarbetarna inom polismyndighetens servicekontor är ansiktet utåt och ofta den första kontakten för allmänheten - en viktig kontaktyta. Verksamheten är både en myndighetsutövning och en servicefunktion med tillgänglighet för såväl extern som intern service. Att tjänstgöra som administratör inom servicekontoret är ett betydelsefullt arbete i att stärka förtroendet för polisverksamheten genom att ha engagemang, kvalitet och säkerhet i handläggningen av ärenden kombinerat med ett trevligt bemötande. Du kommer därmed ha ett viktigt arbete inom ramen för polisens serviceuppdrag. Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Handlägga såväl ansökningar som utlämningar av pass och nationella ID-kort
• Ta emot/registrera anmälningar från allmänheten
• Hantera hittegods
• Ta emot tillståndshandlingar, inlämnande av vapen, bestridande av P-bot, begäran om allmän handling och utdrag ur belastningsregistret
• Kommunikation med interna och externa aktörer, såväl genom fysiska möten som genom olika kommunikationskanaler
• Samverkan internt inom polismyndigheten och externt med andra myndigheter och samhällsaktörer
Ytterligare arbetsuppgifter förekommer då inflödet av ärenden varierar. Du kommer huvudsakligen utgå från Kalix men andra orter kan tillfälligt bli aktuella för tjänstgöring, dock med Kalix som utgångspunkt.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Fullständig gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
• Aktuell arbetslivserfarenhet inom service med externa direktkontakter i form av personliga möten som arbetsgivaren bedömer relevant
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• God förmåga att uttrycka dig på engelska i tal och skrift
• God datavana och lätt för att lära dig nya IT-system
• B-Körkort
Det är meriterande om du även har:
• Minst 1 års aktuell arbetslivserfarenhet inom service med externa direktkontakter i form av personliga möten som arbetsgivaren bedömer relevant
• Aktuell erfarenhet av att arbeta i en reception eller liknande som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
• Aktuell erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
• Aktuell erfarenhet av arbete inom Polismyndigheten eller annan statlig myndighet som arbetsgivaren bedömer relevant
• Behärskar ytterligare språk som arbetsgivaren bedömer relevant utöver svenska och engelska, där du kan använda språket i din yrkesutövning
• Kunskap/färdighet gällande relevanta polisiära datasystem såsom RES, Durtvå, hittegods, PÄR m.flDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är social, trivs med att vara myndighetens ansikte utåt och har en förståelse för vad en anställning hos Polisen innebär. Då arbetet är utåtriktat med daglig kontakt med människor fäster vi stor vikt vid din kommunikativa förmåga. I rollen har du många kontaktytor och samverkan är en stor del av vardagen vilket förutsätter en god samarbetsförmåga. Du är serviceinriktad och har fokus på att leverera ett bra kundbemötande. Då arbetet växlar med stundtals högt arbetstempo så tror vi att du är en person som trivs av detta och kan ha ett flexibelt förhållningssätt. Vi ser samtidigt att du tar ansvar för ditt arbete och kan arbeta noggrant.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Anställning: Vikariat, med start enligt överenskommelse dock längst till och med 2026-09-30, med möjlighet till förlängning.
Anställningsbenämning: Administratör
Arbetsort: Kalix
Arbetstid: Arbetstiderna är framförallt vardagar 8-16.30, arbete på kvällar och helger kan förekomma
Funktion: Administratör reception
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan. Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader. Urvalstest kan förekomma inom ramen för rekryteringen. Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen. Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB393/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Arbetsplats
Polismyndigheten, Polisregion Nord Kontakt
HR-Konsult
Elin Törnebring elin.tornebring@polisen.se Jobbnummer
9774328