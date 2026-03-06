Administratör till Östervåla vårdcentral
2026-03-06
Östervåla vårdcentral
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Välkommen till Östervåla vårdcentral!
Nu söker vi dig som vill arbeta som receptionist/administratör på vårdcentralen och vill bli vår nya kollega. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 80 procent med start enligt överenskommelse.
Region Uppsala och Nära vård och hälsa satsar på trygga anställningar och bra förmåner som gör skillnad, läs om dem här (https://www.regionuppsala.se/Global/Jobba%20hos%20oss/karri%E4rwebben/F%F6rm%E5nsbroschyr%20Region%20Uppsala_2019.pdf).
Ditt uppdrag
Vi erbjuder dig ett varierat arbete som präglas av eget ansvar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att du möter våra patienter och är vårt ansikte utåt i vår kassa/reception. Det innefattar mottagande och ankomstregistrering av patienter och besök samt telefonservice. Du kommer utöver det även att ha diverse administrativa uppgifter samt ansvara för underhåll i lokalerna såsom att sprita av ytor och ta hand om tvätt och kök, det ingår en del städ såsom att sprita av ytor, förråd.
Din kompetens
Du har för området relevant erfarenhet av administrativt arbete alt arbete i reception. Du är noggrann, arbetar självständigt och kan ta egna initiativ samtidigt som du har lätt att samarbeta med andra. Vi vill även att du har ett eget driv, är flexibel och tycker om att ge god service. Du är en social person som kan hantera olika typer av uppgifter i ett högt tempo med bibehållen hög servicenivå. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Det är en fördel att du har god datorvana och kunskap om de program och system som Region Uppsala använder sig av.
Vår verksamhet
Östervåla ligger i vacker jord- och skogsbruksbygd i Heby kommun nordväst om Uppsala. Vårdcentralen har 34 engagerade medarbetare som består av läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, fysioterapeut och dietist. Vi ansvarar för ca 6 400 listade patienter. Till verksamheten hör även distriktssköterskemottagningen i Tärnsjö. Vi arbetar utifrån patienten och satsar starkt på kvalité och patientsäkerhet.
Vårdcentralen tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala. Vi vill att du ska trivas och utvecklas hos oss. Därför ger vi dig goda utvecklings- och karriärmöjligheter i en stimulerande miljö. Våra vårdcentraler finns i hela länet. Vi arbetar med patienten, i team på vårdcentralen och samarbetar med kollegor på olika vårdnivåer.
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om verksamheten är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef Ivonne Arvidsson på telefon: 018-611 08 61 eller e-post: ivonne.arvidsson@regionuppsala.se
Du kan även kontakta representanter från de fackliga organisationerna som nås via Region Uppsalas växel på telefon: 018-611 00 00.

Publiceringsdatum: 2026-03-06
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Glöm inte att bifoga intyg som styrker din åberopade kompetens. Vi intervjuar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
