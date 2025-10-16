Administratör till Öjersjö Brunn skola!
Partille kommun, Utbildningsförvaltningen / Administratörsjobb / Partille Visa alla administratörsjobb i Partille
2025-10-16
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Partille kommun, Utbildningsförvaltningen i Partille
Partille kommun har idag 41 000 invånare och är en förstad i utveckling. Det är upp till oss 2 900 anställda att leverera kvalitet och service som gör det gott att växa upp, arbeta och leva i Partille. Detta med grund i våra värdeord: allas lika värde, professionalitet och framåtanda.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens barnomsorg och utbildningsverksamhet från förskola och fritids till förskoleklass, grundskola, anpassad skola, gymnasieskola, vuxenutbildning och olika uppdragsutbildningar. Vår vision är att varje elev lämnar skolan rik på kunskaper och övertygad om sin förmåga att tillsammans med andra skapa sin framtid. Alla elever ska också minnas sin skoltid som trygg, rolig och lärorik. Utbildningsförvaltningens olika verksamheter har ett tydligt gemensamt fokus på alla barn och elevers förutsättningar för fullföljda studier.
Öjersjö Brunn är en kommunal grundskola i Partille kommun. Den är vackert belägen i den kommundel som heter Öjersjö. På skolan går elever från förskoleklass till och med årskurs fem med totalt 640 elever. Skolans personal är kunnig, engagerad och ligger i framkant vad gäller utveckling av undervisningen för att öka våra barns lärande. Vi har ökat vårt elev- och personalantal och utökar nu med ytterligare administrativt stöd på skolan.Publiceringsdatum2025-10-16Arbetsuppgifter
Vi söker nu en administratör tillsvidare på 100% hos oss på Öjersjö Brunn skola!
Vi söker dig som motiveras av att ha en nyckelfunktion i skolans värld där du självständigt får driva ditt arbete och där ditt administrativa stöd både är efterfrågat och uppskattat. På skolan blir du ett administrativt nav och stödjer skolledning, lärare och övrig skolpersonal i administrativa frågor. För att trivas hos oss behöver du således uppskatta att ha många sociala kontakter under din arbetsdag och ha en hög servicenivå.
Dina arbetsuppgifter kommer bl.a. att innefatta: administration i Utbildningsförvaltningens IT-system, personaladministration, arkivering, beställningar, fakturahantering och vikarieanskaffning. Utöver dessa uppdrag kommer du också kunna arbeta med schemaläggning, beställningar, stöd för skolbiblioteket och hantering av IT-verktyg för elever och personal. Du kommer vara en av två skoladministratörer som arbetar tillsammans på skolan. Ni fördelar era arbetsuppgifter och samarbetar i våra processer.
Vi erbjuder dig ett varierat arbete i en roll där du får arbeta både självständigt och tillsammans med administratör, rektorer och lärare i organisationen. På skolan arbetsleds du av rektorer, som också är närmaste chef och du deltar med den administrativa enheten för kompetensutbildning och ingår i deras nätverk. Detta möjliggör att du också ingår i ett sammanhang med 25 andra administratörer på Utbildningsförvaltningen som stöttar varandra och hjälps åt att förbättra våra administrativa processer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Gymnasieexamen
• God administrativ erfarenhet och vana
• Mycket goda kunskaper i Officepaketet och är en van systemanvändare
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har arbetat med skoladministration och schemaläggning tidigare samt har erfarenhet av system som Heroma, Sharepoint/Teams, Proceedo, Skola24, IST eller liknande.
Som administratör hos oss behöver du kunna planera, organisera, prioritera och följa upp ditt arbete på ett effektivt sätt. Du tycker om att samarbeta med andra och har en fallenhet för att skapa och vårda relationer. För dig är det en självklarhet att agera serviceinriktat med vilja och förmåga att ta egna initiativ, hjälpa andra och leverera lösningar genom att ligga steget före. Du kommer att ha en nyckelfunktion när det gäller att lösa de snabba puckarna men också stödja enheten med planering.
Intervjuer kan komma att ske löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot att höra från dig! Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Här kan du läsa mer om spännande utvecklingsarbeten som pågår i vår verksamhet!https://www.partille.se/barn--utbildning/inblick/
I den här rekryteringen vill vi inte att du skickar in personligt brev. Du kommer i stället få besvara ett antal enkätfrågor i samband med att du skickar in din ansökan. Detta i syfte att samla in relevant information för rekryteringen, där alla sökande får besvara samma frågor. Svaren används sedan tillsammans med ditt CV i urvalsprocessen. Skulle vi trots allt få in personligt brev kommer detta inte att beaktas.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Även ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister behöver uppvisas innan anställning.
Vi eftersträvar mångfald bland personalen avseende kön, ålder och kulturell/etnisk bakgrund.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen och inte via e-post eller i pappersformat.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "25/319". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partille kommun
(org.nr 212000-1272) Arbetsplats
Partille kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Johanna Henberg - för frågor om rekryteringen 031-792 9591 Jobbnummer
9560878