Administratör till Hultsfreds Bostäder

Hos Hultsfreds Bostäder är du med och skapar attraktiva, trygga och hållbara miljöer i både hyresbostäder och kommunens fastigheter för dagens och framtidens invånare. Vi är en verksamhet med stort samhällsansvar och korta beslutsvägar, där du får vara med och påverka på riktigt.
Hos oss hittar du inte bara ett jobb - du hittar hem.
Du blir en del av en engagerad och framtidsinriktad organisation där vi kombinerar affärsmässighet med omtanke - för både människor och miljö.
Vill du ha en nyckelroll i vardagen för våra hyresgäster - och samtidigt vara den som driver oss framåt digitalt? Nu söker vi en administratör till vår hyresgästsupport och felanmälan.
Om rollen
Du är ofta första kontakten för våra hyresgäster. Det innebär att du möter människor i väldigt olika situationer - från enkla frågor till samtal där tålamod och tydlighet behövs. Din uppgift är att ta emot ärenden, strukturera dem, prioritera rätt och säkerställa att rätt åtgärd sätts in.
Du arbetar dagligen med:
• Mottagning och hantering av felanmälningar
• Hyresgästkontakt via telefon, mejl och digitala ärenden
• Samordning mellan hyresgäster, fastighetsskötare och andra funktioner
• Registrering i vårt dokumentsystem Evolution
• Vårt fastighetssystem
• Övrig administration
Utöver detta vill vi att du blir vår interna systemambassadör:
• Du håller dig uppdaterad kring nyheter, funktioner och uppdateringar i vårt fastighetssystem
• Du delar kunskap vidare till kollegor
• Du kommer med idéer på hur vi kan använda systemet smartare och effektivare i vardagen
Vi söker dig som:
• Har byggt upp en egen trygghet genom både arbetsliv och livserfarenhet. Med ett stort tålamod och ett professionellt bemötande hanterar du människor i olika situationer - även när samtalen är krävande.
• Du är lösningsorienterad och trivs i en roll där tempot varierar och där oförutsedda situationer är en del av vardagen. Du ser struktur och ordning som en förutsättning för kvalitet och service.
• Kontinuitet är en självklarhet för dig, och du ser värdet i att vara en pålitlig punkt i en vardag som ibland är intensiv.
För att lyckas i rollen behöver du ha personlig mognad, god samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt. Vi lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet. Du har god förmåga att använda IT-stöd samt har en god kommunikativ förmåga och uttrycker dig mycket väl på svenska, såväl i tal som i skrift. Du har även goda kunskaper i engelska; ytterligare språkkunskaper är meriterande. B-körkort är ett krav.
Urval och intervjuer sker löpande, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi utför bakgrundskontroller vid all anställning.
