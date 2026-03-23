Administratör till anstalten Gruvberget
2026-03-23
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Gävle omfattar den slutna anstalten Gävle, den öppna anstalten Gruvberget och häktet Bomhus. Vår verksamhet pågår dygnet runt och den största yrkesgruppen är kriminalvårdare och till stöd finns drygt ett tiotal andra befattningar för att säkerställa vårt uppdrag. På anstalterna Gävle och Gruvberget är de intagna sysselsatta med utbildning, annan strukturerad verksamhet, behandlingsprogram, självförvaltning eller i arbetsdriften som i huvudsak består av snickeriproduktion. Till anstalten Gävle och häktet Bomhus kan du enkelt ta dig med kollektivtrafik, till anstalten Gruvberget krävs tillgång till bil. Personalparkering finns.
Gruvberget är en öppen anstalt i lägsta säkerhetsklassen. Anstalten har plats för 60 klienter och har ett 40-tal anställda. Verksamheten ligger i en vacker del av Hälsingland med skog och sjöar runt knuten. Läs mer om anstalten Gruvbergets verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/gruvberget/
Vi söker nu en administratör till anstalten Gruvberget.
För att lyckas i rollen som administratör är det viktigt att ha ett strukturerat arbetssätt, du tar ansvar och driver självständigt ditt arbete framåt. Som en av två adminsitratörer på anstalten Gruvberget fungerar du ofta som spindeln i nätet vilket gör att du behöver vara flexibel och trivas med att samarbeta med såväl interna som externa samverkanspartners och relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt.
Exempel på arbetsuppgifter som ingår i rollen som administratör på anstalten Gruvberget är att hantera arbetsuppgifter i form av klient- och verksamhetsadministration samt vara ansvarig för registrering och hantering av klientärenden, klientakter och diarium, strafftidsberäkning, m.m. I arbetet ingår det även arbetsuppgifter som att boka resor och ekonomiadministration såsom handlägga klienternas lön, bidrag och egna medel. I tjänsten är det viktigt att upprätthålla en god rättssäkerhet.
Vi erbjuder dig en intressant arbetsplats, trevliga kollegor samt möjligheten att vara en del av ett viktigt samhällsuppdrag.Kvalifikationer
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen
* Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
* God datorvana
* Erfarenhet av administrativt arbete inom kommunal eller statlig verksamhet
Vi ser det som meriterande om du har:
* Erfarenhet av administrativt arbete inom kriminalvård
* Erfarenhet av strafftidsberäkning
* Erfarenhet av arkivhantering och diarieföring
* Arbetslivserfarenhet av ekonomi och fakturahantering
* Utbildning inom administration och ekonomi
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313845".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Anstalten Gruvberget
Kriminalvårdsinspektör
Jimmy Moberg Jimmy.Moberg@kriminalvarden.se
9812102