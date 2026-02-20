Administratör till Administrativa enheten
2026-02-20
Vill du ha en nyckelroll där samplanering, problemlösning och kontakten med människor står i centrum? Vi söker nu en administratör till Administrativa enheten som vill arbeta nära både enhetschef och verksamhet och bli ett viktigt nav i frågor som rör bemanning.
Hos oss blir du en del av ett team där professionalism och starkt engagemang är vägledande och där ett gott bemötande sätter standarden för god service.
Hos oss blir du en del av ett kompetent team med varierade uppdrag. Du tillhör verksamheten Bemanningsenheten inom Administrativa enheten och arbetar tillsammans med kollegor som ansvarar för bemanning och hantering av korttidsfrånvaro. Som administratör är du en central stödfunktion som bidrar till att den dagliga verksamheten fungerar effektivt och rättssäkert.
Uppdraget handlar om att avlasta chefer och verksamheter genom samordning och praktiskt stöd, så att de kan fokusera på ledarskap, kvalitet och verksamhetsutveckling. Du hanterar frånvaro, vakanser och förändringar både på kort och lång sikt och säkerställer att lagar, avtal och interna riktlinjer följs i nära samarbete med chefer och medarbetare.
Exempel på arbetsuppgifter:
• ge administrativt stöd till enhetschef i det dagliga arbetet
• stödja chefer och verksamheter i planering, bemanning, schemaläggning och vikariehantering
• ta emot och registrera sjukfrånvaro från medarbetare i olika verksamheter
• arbeta med bemanning genom att samplanera befintliga resurser eller tillsätta vikarier utifrån verksamhetens behov
• stödja och handleda verksamheterna i frågor som rör samplanering och korttidsfrånvaro
• ge stöd i frågor som rör delegeringar
• stödja chefer i frågor kopplade till schema
Om arbetsplatsen
Administrativa enheten inom Funktionsstöd ansvarar för att ge chefer stöd i olika administrativa processer. Enheten består av 16 administratörer, 1 administrativ samordnare och en enhetschef. Åtta administratörer arbetar inom bemanningsspåret och nio administratörer inom administrationsspåret. Vi arbetar aktivitetsbaserat i nyrenoverade fräscha lokaler på Åbylunden 1 som ligger i Örnsro.
Vi ger enhetschefer löpande administrativt stöd i det dagliga arbetet och bistår chefer och verksamheter med planering och uppföljning inom ekonomi, bemanning, schemaläggning och vikariehantering. Vi genomför utbildningsinsatser för både chefer och medarbetare med fokus på schema, ekonomi och inköp. Enheten hanterar även personaladministration, såsom anställningsunderlag, behörigheter och intyg. Genom vårt arbete bidrar vi till struktur, ordning och hög kvalitet i de administrativa processerna.
Socialförvaltningen område funktionsstöd ger stöd och service till personer med fysiska och psykiska funktionshinder enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.
Som person har du förmågan att ta ansvar för dina arbetsuppgifter, prioritera och organisera arbetet på ett effektivt sätt. Du behöver kunna hantera och växla mellan olika arbetsuppgifter samtidigt. För att passa i tjänsten bör du också ha förmåga och tycka att det är meningsfullt att samarbeta med andra. Du är serviceinriktad samt kunna hantera de flesta oförutsedda händelser på ett lugnt och professionellt sätt. Vidare behärskar du det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med medarbetare, enhetschefer, verksamheter och övrig personal samt skriftligt dokumentera det som enheten kräver.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
• gymnasieutbildning eller YH-utbildning inom för tjänsten relevant område, så som administration, ekonomi eller längre erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• arbetslivserfarenhet av och god kännedom om schemasystemet Medvind
• arbetslivserfarenhet av målgruppen inom funktionsstödsområdet
Meriterande:
• arbetslivserfarenhet av operativt stöd i bemanningsfrågor gällande hantering av korttidsfrånvaroTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 5 maj, eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Individuell lönesättning
