Administratör sökes till S&S Assistans AB
2025-09-08
S&S Assistans AB är ett företag som verkar inom LSS och personlig assistans. Vi arbetar för att ge våra kunder ett tryggt, värdigt och självständigt liv genom individanpassade insatser. Vår verksamhet bygger på kvalitet, respekt och långsiktighet.Dina arbetsuppgifter
Som administratör hos oss kommer du att ha en central roll i verksamheten. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:
Hantering av dokumentation och administration kopplad till LSS och personlig assistans.
Kontakt med myndigheter, kunder och anhöriga.
Schemaläggning och personaladministration.
Stöd till ledning i administrativa frågor.
Löpande kontors- och organisationsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom vård och omsorg.
Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
God datorvana och förmåga att arbeta i olika administrativa system.
Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och med hög noggrannhet.
Erfarenhet av arbete med LSS eller personlig assistans är meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som person är du ansvarstagande, serviceinriktad och har god samarbetsförmåga. Du är trygg i din yrkesroll och har lätt för att skapa förtroende.
Om anställningen
Omfattning: Heltid (eller enligt överenskommelse)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till: s.assistansab@gmail.com
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: s.assistansab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare S&S Assistans AB
(org.nr 556901-7618) Jobbnummer
9497352