B2B-säljare inom solenergi och batterilagring Blekinge/Kalmar
Nordiska Energilösningar Sverige AB / Säljarjobb / Kalmar
2026-06-01
Vill du arbeta med framtidens energilösningar och hjälpa företag att sänka sina energikostnader, stärka sin hållbarhetsprofil och ta kontroll över sin elförbrukning?
Nordiska Energilösningar växer och söker nu en driven B2B-säljare inom solenergi, batterilagring och laddlösningar till vårt team i Blekinge/Kalmar. Rollen passar dig som trivs med frihet under ansvar, gillar att skapa affärer och vill arbeta i en bransch med stark utveckling.
Om rollen
Som B2B-säljare hos Nordiska Energilösningar ansvarar du för att bearbeta företagskunder i regionen och erbjuda skräddarsydda energilösningar utifrån kundens behov. Du arbetar främst med varma leads via våra mötesbokare men även egen uppsökande försäljning.
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att:
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer med företag.
Genomföra kundmöten och platsbesök i Blekinge/Kalmar.
Identifiera kundens energibehov och affärsmöjligheter.
Presentera lösningar inom solceller, batterilagring och elbilsladdning.
Ta fram kalkyler, designa solcellsanläggningar och skapa offerter.
Driva affären från första kontakt till avslut.
Du får arbeta självständigt med stor frihet, samtidigt som du har stöd från ett engagerat team och tillgång till moderna verktyg för att lyckas i rollen.
Vi söker dig som
Vi tror att du är en affärsdriven person som gillar att skapa förtroende, bygga relationer och hjälpa företag att fatta smarta investeringsbeslut.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet av försäljning, gärna inom B2B.
Är självgående, målmedveten och trivs med eget ansvar.
Är duktig på att bygga och vårda kundrelationer.
Har god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl på svenska och engelska.
Har B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av solceller, batterilagring, elbilsladdning eller andra energilösningar. Erfarenhet av exempelvis PV-Sol, SolarEdge Designer eller liknande program är också ett plus.
Vi erbjuder
Hos Nordiska Energilösningar får du möjlighet att arbeta med marknadsledande produkter i en snabbväxande bransch där efterfrågan från företagskunder ökar kraftigt.
Vi erbjuder dig:
Fast lön och attraktiv provisionsmodell.
Tjänstebil.
Frihet under ansvar och möjlighet att påverka din egen försäljning.
Moderna säljverktyg och stöd från erfarna kollegor.
En familjär arbetsmiljö där vi hjälps åt att nå framgång.
Möjlighet att bidra till företags energiomställning och en mer hållbar framtid.
Om Nordiska Energilösningar
Nordiska Energilösningar är experter på framtidens energiteknik. Vi hjälper företag och privatpersoner med smarta lösningar inom solenergi, energilagring och elbilsladdning. Vårt mål är att göra det enkelt för våra kunder att investera i hållbara och lönsamma energilösningar.
Vill du vara med och utveckla företagsmarknaden i Blekinge/Kalmar?
Hör då av dig till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: rekrytering@nordiskaenergi.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordiska Energilösningar Sverige AB
(org.nr 559510-6690)
Pilotvägen 7
)
392 41 KALMAR
För detta jobb krävs körkort.
9939312