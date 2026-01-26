Administratör på deltid
För vår kunds räkning söker vi nu en strukturerad och noggrann administratör som kan jobba två dagar per vecka. Företaget utför ny- och ombyggnationer för privatpersoner och företag där de bland annat arbetar med tapetsering och fasadmålning. I din roll som administratör kommer du att ha varierande arbetsuppgifter, allt för att kunna stötta verksamheten på bästa sätt. Bland annat att registrera och skicka ut arbetsordrar, genomföra enklare beräkningar samt ansvara för hantering av tidrapporter, fakturor och dokument. För att trivas i rollen behöver du uppskatta att jobba självständigt och i en social roll då du har daglig kontakt med kunder.
Start: Omgående - ansök redan idag då urval sker löpande
Ort: Strax söder om Göteborg
Omfattning: 2 dagar per vecka, dagtid förlagt måndag-fredag
Anställningsform: Konsultuppdrag som löper på under våren, med chans till förlängningPubliceringsdatum2026-01-26ProfilKvalifikationer
• Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
• Tidigare arbetslivserfarenhet från en administrativ och koordinerade roll
• B-körkort och tillgång till bil
• Svenska flytande i tal och skrift
• God datorvana
Meriterande
• Erfarenhet av att jobba i systemet Timpunkt
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att jobba med administration och som trivs i en roll som präglas av ordning och reda. Du är en kommunikativ och serviceinriktad person som alltid genomför dina arbetsuppgifter med högt engagemang. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekryteringsprocess. För att kunna jobba med oss måste du ha en annan huvudsaklig syssla om minst 50 % (t.ex. studier eller annat arbete), och du behöver bifoga intyg på detta i din ansökan. Du måste även ha fyllt 18 år.
Om LN Personal AB
LN Personal är ditt lokala val av bemannings- och rekryteringsföretag vid ett ökat personalbehov. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag, anslutna till Almega och med kollektivavtal som garanterar att du får rätt lön, försäkringar och arbetsvillkor. Vi finns lokalt i Västsverige och samarbetar med attraktiva arbetsgivare inom flera olika branscher.
Mitt i prick är vårt motto och med det menar vi att vi matchar rätt person till rätt plats i rätt tid. Detta uppnår vi genom egna erfarenheter från många olika tjänsteområden och att vi lägger ett stort personligt engagemang i varje enskild kontakt med såväl kunder som konsulter för att bygga långsiktiga och hållbara relationer. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
