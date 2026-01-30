Administratör och kundtjänstmedarbetare
2026-01-30
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Byggera AB i Halmstad
Rollbeskrivning
Byggera söker nu en engagerad och noggrann administratör och kundtjänstmedarbetare på
deltid.
I den här rollen får du en varierad och social arbetsvardag där du blir en viktig del av företagets dagliga arbete. Du arbetar nära både kunder och ledning och får möjlighet att bidra inom flera områden.
Tjänsten är flexibel och erbjuder efterhand möjlighet att arbeta delar av tiden hemifrån.
Administration
Du ansvarar för en bredd av administrativa uppgifter som gör att verksamheten flyter smidigt. Det kan handla om orderhantering, inköp och dokumentation.
En viktig del av rollen är också att administrera nya produkter i vårt PIM-system (Product Information Management).
Vi använder Squarp för masterdata, vilket gör arbetet både strukturerat och lätt att hantera.
Kundservice - inkommande
Du möter våra kunder på ett vänligt och professionellt sätt när de hör av sig. Det kan vara frågor, beställningar eller support, och du ser till att de alltid får snabb och bra hjälp.
Kundservice - uppsökande
Du arbetar också proaktivt med kundkontakt. Det innebär att du tar kontakt med både nya och befintliga kunder, arbetar med försäljning och bokar möten för VD eller övriga i teamet.
Marknadsföring
Du stöttar vårt marknadsarbete och får använda din kreativa sida:
Sköta och planera innehåll på LinkedIn tillsammans med VD, inklusive att administrera kontot och skriva inlägg.
Ta fram broschyrer och enklare marknadsmaterial.
Uppdatera och administrera vår hemsida.
Vi erbjuder dig:
• En flexibel och varierande deltidstjänst (50-75%).
• Möjlighet att arbeta delar av tiden hemifrån.
• Konkurrenskraftiga villkor och en god arbetsmiljö.
Publiceringsdatum2026-01-30Så ansöker du
Låter detta som rätt roll för dig? Skicka din ansökan (CV och kort personligt brev) till Fredrik.landen@byggera.se
rekrytering sker löpande
Har du frågor om tjänsten är du också välkommen att kontakta Fredrik Landén på 0708-618169.
Om arbetsgivaren
Byggera är ett växande företag med bas i Halmstad. Sedan företaget bildades 1993 sålt platsbesparande trappor. Produktprogrammet består av vindstrappor, lofttrappor, spartrappor, spiraltrappor och brandklassade produkter. Produkterna tillpassas både för "gör-det-själv" och för de professionella kunderna.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: fredrik.landen@byggera.se
Fredrik Landén fredrik.landen@byggera.se +46708618169
