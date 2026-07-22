Administratör och ekonom till Fastighetskontoret - kombinerad tjänst
Vimmerby kommun, Kommunstyrelseförvaltningen / Administratörsjobb / Vimmerby Visa alla administratörsjobb i Vimmerby
2026-07-22
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Vimmerby är den lilla kommunen i Småland som har mycket att erbjuda; förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
Genom våra värdeord; Ansvar, mod och fantasi arbetar vi för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 800 invånare, företag och för alla som besöker kommunen. Dessa värdeord genomsyrar kommunens förhållnings- samt arbetssätt och är något alla bär med sig i det dagliga arbetet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Som administratör/ekonom hos oss arbetar du i en bred och varierande roll där du bland annat:
• Sköter löpande ekonomiarbete, redovisning, avstämningar och är delaktig i bokslut.
• Arbetar med budgetering, uppföljning, prognoser samt utvecklar ekonomiska processer och rutiner.
• Hanterar fakturering, kravhantering, kontering av leverantörsfakturor och enklare ekonomiadministration.
• Är administrativt stöd för chefer och medarbetare, t.ex. genom dokumenthantering, diarieföring, bokningar, protokoll och informationsmaterial.
• Ansvarar för kontakt med hyresgäster och enklare kundtjänstärenden.
• Stöttar i personaladministration, introduktion av nyanställda och användning av IT-system.
• Deltar i projekt och driver förbättringsarbete inom både ekonomi och administration.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, administration alt. flerårig erfarenhet av liknande arbete som vi bedömer motsvarande.
• Gedigen erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, gärna inom offentlig sektor.
• God systemvana och lätt för att sätta dig in i nya IT-system, särskilt ekonomisystem, Google Workspace och Microsoft 365.
• Erfarenhet av administrativt arbete, dokumenthantering och diarieföring.
• Förmåga att arbeta självständigt, ta egna initiativ och prioritera bland arbetsuppgifter.
• God samarbetsförmåga, servicekänsla och ett lösningsorienterat förhållningssätt.
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Du har ett intresse för både siffror och processer, och trivs med att arbeta både självständigt och i samarbete med andra. Du är inte rädd för att ta tag i operativa uppgifter när det behövs, samtidigt som du har förmåga att se helheten. Rollen kräver att du kan organisera och prioritera ditt arbete effektivt, särskilt under intensiva perioder som bokslut och budgetarbete.
Som person är du initiativtagande och ansvarstagande, med förmåga att driva arbetet framåt. Du har lätt för att skapa goda relationer, samarbeta med andra och bygga förtroende. Samtidigt är du analytisk och noggrann, med ett öga för detaljer utan att tappa helhetsperspektivet. Vi ser att du har ett flexibelt arbetssätt och är van att hantera flera uppgifter parallellt, samtidigt som du klarar av att hålla deadlines och leverera med hög kvalitet.
Erfarenhet från politiskt styrd organisation är meriterande.
Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och intresse för tjänsten. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Vimmerby kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa en rättvis och inkluderande process där varje kandidats kompetens står i fokus. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och lägger stor vikt vid personlig lämplighet utifrån de kompetenser som beskrivs i annonsen.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen medarbetare med företrädesrätt gör anspråk på den.
För att upprätthålla kvalitet och säkerhet i våra rekryteringar kan vissa kontroller bli aktuella inför anställning. Vilka kontroller som gäller för just denna tjänst informerar vi om i samband med intervjun.
Inför anställning behöver du som kandidat kunna visa giltig ID-handling och personbevis.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337086". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vimmerby Kommun
(org.nr 212000-0787)
Stångågatan 28 (visa karta
)
598 81 VIMMERBY Arbetsplats
Vimmerby kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Kontakt
Tf. Samhbyggnadschef
Ricard Carlenius ricard.carlenius@vimmerby.se +46103569060 Jobbnummer
10009288