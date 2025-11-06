Administratör med vana av InDesign
Promote International AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-11-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Promote International AB i Stockholm
Promote® är en digital lärplattform som gör att träning omvandlas till verklig beteendeförändring. Vi hjälper utbildningsleverantörer och organisationer att skapa lärresor som verkligen gör skillnad - där kunskap blir handling och påverkar resultat i vardagen. Med Promote® blir utbildning engagerande, relevant och lätt att använda, samtidigt som effekterna går att mäta. Plattformen används över hela världen av HR-avdelningar, konsulter och utbildningssamordnare som vill säkerställa att varje utbildningsinsats ger långsiktig effekt.
Vilka är vi?
Promote Customer Success består av en trevlig klick drivna personer med ett finger med i varje övrig avdelning på Promote International. Förutom att hjälpa våra kunder med lösningar kring programdesign och användandet av Promote, så är vi även en stödfunktion internt och har nära samarbete med både utvecklingsteamet, säljarna, marknadsföringsavdelningen och våra egna konsulter.
Om rollen
I den här rollen får du kombinera kreativt skapande med struktur och service. Du kommer dels ansvara för att ta fram, utveckla och förvalta kursmaterial till våra utbildningsprogram, dels stötta vår säljavdelning och marknadsavdelning med material till offerter, presentationer och annat säljstödjande innehåll. Dessutom kommer du att ha en viktig roll i administrationen av kurser för vissa utvalda kunder.
Det viktigaste är inte din erfarenhet utan din förmåga att ta dig an en uppgift med både ödmjukhet och självförtroende - så var inte rädd för att söka tjänsten om du tror att du skulle passa in och göra ett bra jobb!
För att trivas i rollen behöver du vara organiserad, strukturerad och serviceminded, samtidigt som du har ett öga för färg och form. Eftersom vi producerar material i Adobe InDesign är erfarenhet av Creative Cloud en förutsättning.
Vad kan vi erbjuda
En spännande roll där du blir en viktig del av ett internationellt företag med höga ambitioner och stark företagskultur. Hos oss får du möjlighet att påverka dina arbetsuppgifter, utvecklas i rollen och bidra till företagets fortsatta tillväxt. Vi sitter i ljusa lokaler i Gamla Stan och erbjuder förmåner som friskvård, tjänstepension och flexibelt arbetssätt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ta fram, utveckla och förvalta kursmaterial för våra externa utbildningsprogram.
Stötta säljavdelningen och marknadsavdelningen med material till offerter, presentationer och kampanjer.
Säkerställa att allt material håller hög visuell kvalitet.
Administrera kurser för utvalda kunder
Ge kundservice och support till våra kunder via mail.
Ha kul på vägen!
Vi söker dig som...
Har erfarenhet av att arbeta med Adobe Creative Cloud, särskilt InDesign.
Är organiserad, strukturerad och har en god känsla för färg och form.
Är serviceminded och trivs med att samarbeta både internt och externt.
Har förmåga att växla mellan olika typer av arbetsuppgifter - från kreativt skapande till administration.
Kvalifikationer
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Van användare av Adobe InDesign
Hög digital kompetens och intresse för att arbeta i olika system och verktyg.
Erfarenhet av kundsupport och kundrelationer
Van användare av Officepaketet
God kommunikativ förmåga, både i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av utbildningsbranchen
Erfarenhet av presales-stöd.
Erfarenhet av administration
Känns rollen rätt för dig? Sök direkt!
Skicka CV/meritförteckning och personligt brev till jobba@promoteint.com
Ange följande referens när du ansöker: "Kursadministratör" samt ditt löneanspråk.
Vi intervjuar kandidater löpande, så skicka din ansökan så snart som möjligt.Publiceringsdatum2025-11-06Om tjänsten
Tillträde: Omgående
Omfattning: Heltid
Anställningsform: 6 månaders provanställning
Lönespann 26 000 - 30 000 beroende på kvalifikationer och tidigare erfarenhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
E-post: jobba@promoteint.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kursadministratör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Promote International AB
(org.nr 556573-2962)
Slussplan 9 2TR (visa karta
)
111 30 STOCKHOLM Kontakt
Head of Promote Customer Success
Angelica Helenelund angelica.helenelund@promoteint.com 0765438809 Jobbnummer
9591287