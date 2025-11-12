Administratör med kundrådgivning till Vattenfall
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Administratörsjobb / Trollhättan Visa alla administratörsjobb i Trollhättan
2025-11-12
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Trollhättan
, Vänersborg
, Grästorp
, Uddevalla
, Ale
eller i hela Sverige
Är du en administratör med god digital kompetens? Har du erfarenhet av rådgivning, kundkontakt och service? Då kan detta vara din nästa utmaning!
Just nu söker vi på StudentConsulting en Administratör med kundrådgivning till Vattenfall i Trollhättan! I rollen kommer du att tillhöra avdelningen Teknisk Utredning och arbeta tillsammans med ett team på 19 personer.
Som Administratör med ansvar för kundrådgivning hos Teknisk Utredning erbjuds du ett varierat och ansvarsfullt uppdrag där fokus ligger på att beställa och hantera trädbevakningstjänster samt tekniska bevakningstjänster. I arbetet ingår även att hantera ledningsanvisningsärenden och mindre utredningsärenden, en roll som kombinerar administration, service och teknisk förståelse i en spännande helhet.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har:
• Gymnasieexamen
• Mycket god vana av att bemöta och kommunicera med kunder
• Mycket god Office kunskap
• Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska, i både tal och skrift
Om uppdraget:
• Placering: Trollhättan
• Start: 2025-11-23
• Omfattning: 100%
• Uppdragets längd: Uppdraget kommer löpa till 2026-02-28 med möjlighet till förlängning (konsultuppdrag via StudentConsulting)
• Sista dag att ansöka är 2025-11-17
Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper! För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du besitter en god samarbetsförmåga som bidrar till ett positivt och konstruktivt samarbete. Du har en förmåga att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter och system där ditt engagemang märks i allt du tar dig an. Som person är du inlyssnande och har lätt för att förstå andras behov, något som gör dig skicklig i både kundkontakt och internt samarbete.
Låter det som du?
Skicka in din ansökan redan idag - urval och intervjuer sker löpande. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Österlånggatan 60 (visa karta
)
461 34 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Irma Wallander goteborg.professional@studentconsulting.com Jobbnummer
9602097