Administratör / Kundkoordinator till Säkerhetssystem i Skåne AB

Säkerhetssystem i Skåne AB / Administratörsjobb / Malmö
2025-12-29


Vill du arbeta i ett företag som skapar trygghet för människor och företag - varje dag?
Trivs du i en roll där du är spindeln i nätet och där service, struktur och professionellt bemötande står i fokus?
Då kan du vara den vi söker!

Publiceringsdatum
2025-12-29

Om företaget
Säkerhetssystem i Skåne AB levererar moderna säkerhetslösningar med hög kvalitet, kompetens och personligt engagemang.
Vi är ett växande säkerhetsföretag där laganda, ansvarstagande och en trygg arbetsmiljö är en självklar del av vardagen.
Om rollen
Som Administratör / Kundkoordinator blir du en nyckelperson i vår organisation.
Du är ofta kundens första kontakt och bidrar till trygghet genom tydlig kommunikation, god service och ett professionellt bemötande.
Rollen innebär ett nära samarbete med ledning, tekniker och ekonomi för att säkerställa att den dagliga verksamheten fungerar smidigt.

Arbetsuppgifter
Besvara inkommande samtal och mejl från kunder och samarbetspartners
Registrera, hantera och vidarebefordra felanmälningar och serviceärenden
Boka och planera teknikerbesök och serviceuppdrag
Kontrollera och följa upp ordrar från beställning till slutförande
Stötta med avtalshantering, dokumentation och fakturering
Administrativ support till ledning och kollegor
Allmän kontorsadministration

Vi söker dig som
Är serviceinriktad, lösningsorienterad och trivs med kundkontakt
Har mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift
Arbetar strukturerat, noggrant och kan hantera flera ärenden parallellt
Trivs i ett högt tempo där ingen dag är den andra lik
Har erfarenhet av administration, kundtjänst eller liknande roll
Erfarenhet av fakturering, orderhantering eller ekonomiadministration är meriterande
Erfarenhet av Fortnox är meriterande

Vi erbjuder
En trygg och stabil arbetsplats i ett växande säkerhetsföretag
Engagerade och hjälpsamma kollegor med korta beslutsvägar
Möjlighet till kompetensutveckling och att växa i rollen
En arbetsmiljö där engagemang, kvalitet och pålitlighet genomsyrar arbetet

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
E-post: nykollega@sakerhetssystem.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Säkerhetssystem i Skåne AB (org.nr 556855-7473)
Agnesfridsvägen 186 17TR (visa karta)
213 75  MALMÖ

Jobbnummer
9665626

