Administratör inriktning planering till hemtjänst
Skapa hållbara vardagar med oss! Nu söker vi administratörer med inriktning planering till hemtjänsten i Centrum, Hisingen och Nordost.
I vår förvaltning satsar vi på hemtjänsten och ser att våra medarbetare är avgörande för att vi ska lyckas. Ditt uppdrag som administratör med inriktning planering är att säkerställa att vi hanterar de system och processer vi arbetar inom på bästa sätt. Du kommer att stötta dina kollegor, enhetschefer för verksamheten och omsorgspersonal. I arbetet är det du som skapar förutsättningar för en god planerad verksamhet med stöd av digitala planerings- och uppföljningssystem.
Din arbetsplats är förlagd ute på våra hemtjänstkontor. Du tillhör Enheten för Stöd och Planering (ESP), med flera kollegor som arbetar med liknande uppdrag och har en gemensam chef. Arbetsuppgifterna kan variera men i huvudsak innebär tjänsten följande:
- På delegering av chef ta emot uppdrag i verksamhetssystemet Treserva
- Koordinera för den dagliga driften och underhålla bemanningsplaneringen utifrån verksamhetens bemanningskrav
- Personaladministration
- Samarbeta och samverka med interna och externa aktörer, exempelvis socialsekreterare och anhöriga
- På uppdrag av chef ta fram statistik och rapporter för uppföljning
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för våra omsorgstagare i deras vardag. Vi är måna om att du ska ha rätt förutsättningar i ditt uppdrag och kunna känna en glädje och stolthet över det vi gör för dem vi är till för.KvalifikationerKvalifikationer
- Avslutad gymnasial utbildning
- Minst ett års erfarenhet av administrativt arbete
- Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
- Eftersom vi kommunicerar och dokumenterar på svenska så behöver du ha god kunskap i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
- Erfarenhet av hemtjänstens verksamhetssystem såsom Time Care Planering, Treserva och Welfare
- Eftergymnasial utbildning som administratör inom vård- och omsorg och funktionsstöd eller annan utbildning som arbetsgivare bedömer likvärdig
I arbetet tar du ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens och omsorgstagarnas bästa i fokus. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt. I syfte att förstå andra människors behov söker du aktivt andras synpunkter och perspektiv samt är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke.
Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. I svåra situationer behåller du lugnet och kan balansera olika krav. Du skiljer på sak och person och kan ta välgrundade beslut under tidspress.
Intervjuer sker löpande. Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
- En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
- Trygg anställning
- Meningsfulla arbetsuppgifter
- Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
- Heltidsanställning med möjlighet till deltid
- Goda semestervillkor
- Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här:
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.Om företaget
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Ersättning
