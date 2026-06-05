Konsult med erfarenhet av Microsoft Power Platform & Automation

Zitac Consulting AB / Datajobb / Stockholm
2026-06-05


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Vill du bygga framtidens digitala arbetssätt tillsammans med oss? Vi är ett konsultföretag med stark kompetens inom Business Process Automation och IT Automation. Vi hjälper organisationer att effektivisera, automatisera och modernisera sina processer genom smart användning av teknik, integrationer och AI-drivna arbetssätt. Nu söker vi en ny kollega med djup kompetens inom Microsoft Power Platform – någon som inte bara kan tekniken utan också förstår hur man skapar hållbara lösningar ur ett verksamhets-, säkerhets- och licensperspektiv.
Som konsult hos oss kommer du att arbeta nära våra kunder för att analysera behov, designa lösningar och implementera automation som skapar verkligt affärsvärde.
Du kommer bland annat att:

Designa och implementera lösningar i Microsoft Power Platform

Bygga och vidareutveckla:

Power Apps

Power Automate

Power Pages

Power BI

Copilot Studio / AI-funktioner i Power Platform

Arbeta med integrationer mot Microsoft 365, Azure och externa system

Rådgiva kunder kring arkitektur, säkerhet och best practice

Hjälpa kunder att förstå och optimera licensiering och kostnadsbild inom Microsoft Power Platform

Vara med i både presale, workshops och implementationer

Krav / meriterande erfarenhet

Erfarenhet av Microsoft Power Platform

Praktisk erfarenhet automationsplattformar

God förståelse för Power Platform-licensiering

Erfarenhet av att omsätta verksamhetsbehov till tekniska lösningar

Förmåga att arbeta kundnära och kommunicera med både verksamhet och IT

Integrationer via REST API, Azure Integration Services eller Logic Apps

Processkartläggning och processutveckling

Vi tror att du är en person som gillar att kombinera teknik med verksamhetsnytta. Du är nyfiken, lösningsorienterad och tycker om att guida kunder genom förändring – från idé till fungerande automation. Du gillar att förstå hur verksamheter fungerar samt att ligga i framkant kring Microsofts plattform och AI-utveckling

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-02
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7858287-2038284".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Zitac Consulting AB (org.nr 556638-7139), https://zitac.teamtailor.com
Gustavslundsvägen 137 (visa karta)
167 51  BROMMA

Arbetsplats
Zitac

Jobbnummer
9949864

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