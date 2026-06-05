Konsult med erfarenhet av Microsoft Power Platform & Automation
Zitac Consulting AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-05
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Vill du bygga framtidens digitala arbetssätt tillsammans med oss? Vi är ett konsultföretag med stark kompetens inom Business Process Automation och IT Automation. Vi hjälper organisationer att effektivisera, automatisera och modernisera sina processer genom smart användning av teknik, integrationer och AI-drivna arbetssätt. Nu söker vi en ny kollega med djup kompetens inom Microsoft Power Platform – någon som inte bara kan tekniken utan också förstår hur man skapar hållbara lösningar ur ett verksamhets-, säkerhets- och licensperspektiv.
Som konsult hos oss kommer du att arbeta nära våra kunder för att analysera behov, designa lösningar och implementera automation som skapar verkligt affärsvärde.
Du kommer bland annat att:
Designa och implementera lösningar i Microsoft Power Platform
Bygga och vidareutveckla:
Power Apps
Power Automate
Power Pages
Power BI
Copilot Studio / AI-funktioner i Power Platform
Arbeta med integrationer mot Microsoft 365, Azure och externa system
Rådgiva kunder kring arkitektur, säkerhet och best practice
Hjälpa kunder att förstå och optimera licensiering och kostnadsbild inom Microsoft Power Platform
Vara med i både presale, workshops och implementationer
Krav / meriterande erfarenhet
Erfarenhet av Microsoft Power Platform
Praktisk erfarenhet automationsplattformar
God förståelse för Power Platform-licensiering
Erfarenhet av att omsätta verksamhetsbehov till tekniska lösningar
Förmåga att arbeta kundnära och kommunicera med både verksamhet och IT
Integrationer via REST API, Azure Integration Services eller Logic Apps
Processkartläggning och processutveckling
Vi tror att du är en person som gillar att kombinera teknik med verksamhetsnytta. Du är nyfiken, lösningsorienterad och tycker om att guida kunder genom förändring – från idé till fungerande automation. Du gillar att förstå hur verksamheter fungerar samt att ligga i framkant kring Microsofts plattform och AI-utveckling Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7858287-2038284". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zitac Consulting AB
(org.nr 556638-7139), https://zitac.teamtailor.com
Gustavslundsvägen 137 (visa karta
)
167 51 BROMMA Arbetsplats
Zitac Jobbnummer
9949864