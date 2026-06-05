Operativ Inköpare, Stockholm - Konsultuppdrag
Experis AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-06-05
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, Solna
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Vill du vara en nyckelperson i försörjningskedjan och bidra till att säkra materialflöden i en internationell och teknikdriven verksamhet?
På Jefferson Wells möter du företag där inköp spelar en avgörande roll för verksamhetens framgång. Vi söker löpande skickliga operativa inköpare som vill ta nästa steg i sin karriär genom spännande konsultuppdrag hos ledande företag inom teknik, industri och tillverkning.
Som konsult får du möjlighet att arbeta i verksamheter där materialförsörjning, leveranssäkerhet och effektiva inköpsprocesser är centrala för affären. Du blir en nyckelperson i försörjningskedjan och bidrar till att säkerställa att produktion och verksamhet kan leverera enligt plan.
Om rollen
Som operativ inköpare är du en central del av kundens dagliga inköpsarbete. Du säkerställer att rätt material, komponenter och tjänster finns tillgängliga i rätt tid, till rätt kvalitet och till rätt kostnad.
Rollen innebär ett nära samarbete med produktion, planering, logistik, lager och leverantörer. Du arbetar i en tekniskt avancerad miljö där hög leveransprecision, god kommunikation och ett proaktivt arbetssätt är avgörande för framgång.
Beroende på uppdrag kan du komma att arbeta med:
Orderläggning, orderbekräftelser och daglig hantering av inköpsflöden.
* Materialplanering och behovsanalys baserat på prognoser, produktionsplaner och lagerstatus.
* Leveransbevakning och avvikelsehantering, inklusive åtgärder vid förseningar eller kvalitetsrelaterade problem.
* Löpande kontakt med nationella och internationella leverantörer för att säkerställa leveransprecision och god kommunikation.
* Uppdatering av artikeldata, priser och leverantörsinformation i affärssystem.
* Stöd i förhandlingar och prisdialoger vid återkommande inköp.
* Uppföljning av KPI:er såsom leveranssäkerhet, ledtider, lagernivåer och materialtillgänglighet.
* Samarbete med produktion, planering och logistik för att säkerställa effektiva materialflöden.
* Bidrag till förbättringsarbete inom inköpsprocesser, rutiner och arbetssätt.
Som konsult får du arbeta i olika organisationer och miljöer, vilket ger dig värdefulla erfarenheter och ett starkt nätverk inom inköp och supply chain.Publiceringsdatum2026-06-05Profil
Vi söker dig som är strukturerad, serviceinriktad och trygg i att hantera dagliga inköpsprocesser. Du trivs i en roll där du får kombinera administration, kommunikation och problemlösning, och du har lätt för att skapa goda relationer både internt och externt.
Vi ser gärna att du har:
Högskole- eller yrkeshögskoleutbildning inom inköp, logistik, ekonomi, teknik, supply chain eller motsvarande.
* Flera års erfarenhet av operativt inköp, materialplanering, orderhantering eller liknande arbetsuppgifter.
* God förståelse för inköpsflöden, materialförsörjning och supply chain-processer.
* Erfarenhet från tillverkande industri, produktion eller teknisk verksamhet är meriterande.
* Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
* Erfarenhet av affärssystem, exempelvis SAP eller liknande ERP-system, är meriterande.
* Goda kunskaper i Excel.
Som person är du noggrann, prestigelös och lösningsorienterad. Du trivs i föränderliga miljöer och har förmågan att snabbt sätta dig in i nya system, produkter och arbetssätt.
Om Jefferson Wells
Vi på Jefferson Wells är specialister på kompetensförsörjning av chefer och specialister. Genom vårt nära samarbete med några av Sveriges mest attraktiva verksamheter och starkaste varumärken kan vi erbjuda dig unika möjligheter till utvecklande uppdrag över tid. Våra engagerade konsultchefer har gedigen kunskap inom just ditt specifika område, vilket garanterar att din karriär och personliga utveckling alltid står i absolut fokus.
Vi tror på att kombinera vår djupa branscherfarenhet med en sann förståelse för din potential - för det är i den matchningen som vi får både talanger och verksamheter att växa och utvecklas tillsammans. Välkommen till ett nätverk som lyfter din karriär.
Din ansökan
Är du intresserad av att utvecklas inom inköp och vill bli en del av vårt nätverk för framtida konsultuppdrag? Då är du varmt välkommen att registrera din ansökan redan idag.
Genom att ansluta dig till vårt kandidatnätverk kan du bli aktuell för spännande möjligheter hos några av Sveriges ledande företag inom industri, teknik och tillverkning. Här får du chansen att utvecklas i din roll och bidra i uppdrag som verkligen gör skillnad.
Har du frågor om uppdraget är du varmt välkommen att kontakta vår Talent Acquisition Specialist, Tilde Alriksson. För att vi ska kunna hantera din ansökan på bästa sätt ber vi dig skicka den via vårt system, då vi inte tar emot ansökningar via mejl.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
169 79 STOCKHOLM Arbetsplats
För kunds räkning Kontakt
Contact
Tilde Alriksson Tilde.Alriksson@jeffersonwells.se Jobbnummer
9949862