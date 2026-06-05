Vi söker dig som vill göra skillnad - som personlig assistent i förskolemil
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Piteå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Piteå
2026-06-05
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, Luleå
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eller i hela Sverige
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Nu har du chansen att arbeta som personlig assistent åt en fantastisk liten kille på 2 år i förskolan, måndag till torsdag.
Vår kund är en glad, nyfiken och charmig pojke som, på grund av sin funktionsnedsättning, behöver extra stöd i sin vardag. I din roll blir du en viktig trygghet som finns med honom under dagen. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat tillsyn, hjälp vid förflyttningar, övervakning vid vila samt sondmatning.
Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av liknande arbete - men det viktigaste är din personlighet, ditt engagemang och din förmåga att skapa trygghet och glädje.
Arbetstider:
Måndag till torsdag kl. 07:40-16:20
Är du den vi söker?
Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du verkligen gör skillnad i någons liv? Då ser vi fram emot din ansökan!
Intervjuer och rekrytering sker löpande - skicka in din ansökan redan idag!
God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
I enlighet med God Assistans Policy tar vi in belastningsutdrag för alla som jobbar med barn.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
För att styrka din rätt att arbeta i Sverige behöver du kunna uppvisa svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538)
Anbudsgatan 1 (visa karta
)
931 57 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
God Assistans Jobbnummer
9949865