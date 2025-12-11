Administratör inom ekonomi och lager
2025-12-11
För vår kunds räkning söker vi just nu en administratör inom ekonomi och lager till Stockholm. Uppdraget är på heltid och förväntas starta 2026-02-23 och pågå till och med 2027-02-26 med möjlighet till förlängning.
Om uppdraget
Gruppen logistik behöver täcka upp ett behov av en administratör. Vi söker därför nu en administratör för att täcka upp vakansen. Uppdraget består av att hantera order in och ut till kundens lager. Ekonomiska transaktioner och fakturering i systemet Agresso Hantera lagerförflyttningar och liknande i systemet Agresso. Vid behov ta emot förvaltare av det reservdelar och material som finns på lagret. Ta emot besök och se till att dom kommer rätt Hjälpa till fysiskt och digitalt vid årlig inventering Övriga administrativa uppgifter som beställning av kontorsmaterial m.m. Övrigt: Start: 2026-02-23 Slut: 2027-02-26 Omfattning: 100% Placering: Stockholm Lönespann: 26 000 till 28 000 kronor
Om dig Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Minst 5 års erfarenhet av administrationsarbete, i rollen som administratör, koordinator eller ekonomiassistent.
Minst 5 års erfarenhet av office paketet av samtliga program (Word, Excel, Powerpoint, one note). Inkluderat erfarenhet av pivottabeller och diagram i Excel.
Minst 3 års erfarenhet av att ta fram och vidmakthålla avtal.
Minst 3 års erfarenhet av Agresso eller liknande ekonomisystem.
Flytande svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även uppfyller följande krav:
Inneha truckkort.
Utbildning YH eller liknande inom administration eller ekonomi.
Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Ferri Ghaderi 070-499 38 00 eller ferri.ghaderi@devotum.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Devotum AB
(org.nr 556685-9293), http://www.devotum.se Arbetsplats
Devotum Kontakt
Farzaneh Ghaderi ferri.ghaderi@devotum.se Jobbnummer
9639149