Administratör inom bank och ekonomi
Unik Resurs I Sverige AB / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2025-09-03
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Unik Resurs I Sverige AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Om Spar Tjänster i Linköping
Vadstena Sparbank och Kinda-Ydre Sparbank har ett gemensamt bolag - Spar Tjänster i Linköping AB - där bankernas interna administration samordnas. Spar Tjänster sköter administration, ekonomiredovisning och frågor som rör kontroll och efterlevnad av regelverk för bankerna. Bolaget etablerades 2010 och finns sedan juni 2011 i centrala Linköping. I dagsläget är vi drygt 20 anställda medarbetare i Linköping och vår vardag är en kultur som andas samarbete och trivsel.
Om jobbet
Vi söker administratör med tidigare erfarenhet från banksektorn. Hos oss blir du en del av en engagerad organisation där du får möjlighet att utvecklas. Du får en viktig roll i att skapa trygghet och värde för våra kunder - samtidigt som vi uppmuntrar till nya idéer och förbättringar.
Rollen som administratör passar dig som trivs i en miljö där du får kombinera noggrannhet med initiativförmåga och som vill bidra till att driva våra ärenden framåt med hög kvalitet. Tillsammans med kollegor ansvarar du för att säkerställa en hög servicenivå och god leverans.
Som administratör arbetar du även i nära samarbete med ekonomigruppen. Rollen innebär att driva ärenden från start till mål med fokus på struktur, prioritering och kvalitet. Du skapar ett positivt bemötande i interna och externa kontakter och bidrar på ett naturligt sätt till vår värdegrund, kultur och våra ledord: Engagemang, Kompetens och Förtroende. Dina arbetsuppgifter omfattar:
• Backoffice till våra kunder
• Bankbyten
• Administration kopplad till bokföring
• Leverantörsfakturor
• Svara på myndighetsförfrågningar
• Dödsbohantering
• Samarbeta med kollegor och stötta verksamheten i olika projekt och initiativ
• Bidra till förbättringsarbete, digitalisering och ökat kundvärde
• Säkerställa god leverans och följa relevanta riktlinjer och policys
Vem är du?
För att lyckas bra i rollen behöver du:
• Ha tidigare erfarenhet från bank
• God förmåga att följa och förstå rutiner, villkor och regelverk
• God förståelse för processer samt förmåga att sätta sig in i ärenden, värdera händelser och fatta egna beslut
• Mycket god datorvana i Officepaketet och erfarenhet av att arbeta i olika system
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Mycket god servicekänsla och förmåga att agera affärsmässigt
Det är meriterande om du har erfarenhet av administration kopplad till bokföring, men det är inget krav.
Som person är du inte rädd för förändring utan ser möjligheter och tar ansvar för både din egen och gruppens utveckling. Du trivs med att ta egna initiativ och driva ärenden självständigt varvat med att samarbeta och se helheten. Du är noggrann, van att arbeta i ett högt tempo, är kommunikativ, levererar service med hög kvalitet och har lätt för att fatta faktabaserade beslut. Dessutom bidrar du till en positiv arbetsmiljö och gillar att ha roligt på jobbet. Denna tjänst är placerad på kontoret centralt i Linköping, där du förväntas jobba på plats.
Ansökan
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag!
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR. För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarig Search- och rekryteringskonsult;
Anastasia Almasidis och nås på 0790984164 eller på anastasia.almasidis@unikresurs.se
Väl mött!
Unik Resurs
Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång
Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.
Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.
Lycka till!
Relaterade taggar: #LI-Onsite Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unik Resurs i Sverige AB
(org.nr 556052-5833) Kontakt
Anastasia Almasidis 0790984164 Jobbnummer
9490784