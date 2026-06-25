Administratör förskolan
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen / Ekonomiassistentjobb / Mjölby Visa alla ekonomiassistentjobb i Mjölby
2026-06-25
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Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus – genom hela livet.
Utbildningsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola, anpassad grund- och gymnasieskola och vuxenutbildning. Med cirka 1000 medarbetare erbjuder vi utbildning som främjar alla barn och elever i ett livslångt lärande och arbetar efter riktningen "höga kunskapsresultat i en skola där alla kan och vill vara". Vi lägger stor vikt vid att arbeta nära verksamheten genom regelbunden dialog och stöd till skolledare och lärare utifrån styrkedjan.
Vill du ha en central och betydelsefull roll där du får kombinera administration, service och samarbete? Nu söker vi en engagerad administratör som vill vara med och bidra till att våra förskolor fungerar smidigt och effektivt varje dag.
Som administratör för förskolorna i Mjölby kommer du att arbeta nära våra rektorer och vara en viktig del av verksamhetens stödstruktur. Du ansvarar för flera förskolor i Mjölby tätort, Skänninge samt öppna förskolan. Förskolorna är 6 stycken med 3-8 avdelningar och cirka 80 medarbetare. Du blir dessutom en del av ett professionellt nätverk med övriga förskole administratörer i Mjölby kommun, där samarbete, erfarenhetsutbyte och gemensam utveckling står i fokus.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
I rollen som administratör är du ett viktigt stöd för både rektorer och medarbetare. Du fungerar som en central kontaktperson, såväl internt som externt, och bidrar till att skapa struktur och god service i verksamheten.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
• Administration i vårt elevregistersystem
• Vikarieanskaffning, bemanningsplanering och samordning
• Inköp och fakturahantering
• Administrativt stöd till rektorer, exempelvis uppdatering av gemensamma dokument, brandskyddsarbete, ekonomiuppföljning mm
• Hantering av personalscheman, anställningar samt rapportering och uppföljning av frånvaro och närvaro i lönesystemetKvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieutbildning. Eftergymnasial utbildning inom administration eller liknande område är meriterande.
Det är också meriterande om du har erfarenhet av systemen Raindance, Personec P, Edlevo och Time Care Pool.
Du har erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom förskola eller skola, och är van att arbeta i Officepaketet. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och har en god förmåga att kommunicera med olika målgrupper.
Vem är du?
För att trivas i rollen är du serviceinriktad, ansvarstagande och har hög integritet. Du arbetar strukturerat, har lätt för att planera och prioritera samt är flexibel när förutsättningarna förändras. Du tar egna initiativ och drivs av att utveckla både ditt arbete och verksamheten.
Eftersom du dagligen möter rektorer, medarbetare, vårdnadshavare och andra samarbetspartners är det viktigt att du har ett professionellt, lugnt och förtroendeingivande bemötande.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-01 .
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb.
Vår kommun är expansiv med cirka 28 824 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333134". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mjölby Kommun
(org.nr 212000-0480)
595 30 MJÖLBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Vision, Kristine Karlsson kristine.karlsson@fv.vision.se 010-2345262 Jobbnummer
9978049