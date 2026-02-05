Administratör / Contract Coordinator
Soros Consulting AB / Kulturjobb / Solna Visa alla kulturjobb i Solna
2026-02-05
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Soros Consulting AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Omfattning: 100%
Plats: Solna, Stockholm (onsite minst 3 dagar/vecka)
Startdatum: 2 mars 2026
Slutdatum: 28 februari 2027
Om uppdraget
Vi söker nu en strukturerad och serviceinriktad Administratör till ett uppdrag där du får en central roll i hanteringen av markavtal och administration kopplat till projekt och avtalshantering.
Du kommer att arbeta i en verksamhet där noggrannhet, samarbete och tydlig kommunikation är avgörande. Rollen passar dig som trivs i gränslandet mellan administration, avtal och projektstöd - och som är van vid att arbeta självständigt med hög leveranssäkerhet. Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat att:
Hantera avtal med markägare (skicka, följa upp och ta emot)
Administrera betalningar till markägare (ersättning för markintrång)
Sköta registrering hos Lantmäteriet samt arkivering i system och projekt
Ansvara för löpande kommunikation med markägare, ledningsägare, myndigheter och andra berörda parter
Samverka med interna och externa resurser såsom projektledare, anslutningsingenjörer, beredare, tillståndsavdelning samt andra projektmedlemmar
Ha kontakt med externa intressenter såsom markägare, skogsförvaltare, kommuner och Lantmäteriet
Du förväntas även bidra till att:
Uppdatera och utveckla rutiner kopplade till uppdraget
Stötta processutveckling genom att föreslå förbättringar och delta i utvecklingsarbete
Vi söker dig som har
Erfarenhet av administrativt arbete i en avdelning, enhet eller projektgrupp
Erfarenhet av att skriva mötesanteckningar/minutes
God kommunikativ förmåga i tal och skrift
Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
Ett serviceinriktat arbetssätt och hög noggrannhet
Kompetenser och systemvana
Du behöver ha god systemvana och kunna arbeta i digitala verktyg, exempelvis:
SharePoint
Microsoft 365 (generellt)
GDPR-relaterade arbetssätt
Övriga administrativa stödsystem (ex. SOS enligt annonsen)
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Juridisk bakgrund (kopplat till avtalsdelar)
Erfarenhet från liknande uppdrag
Erfarenhet av entreprenadjuridik/byggrelaterade avtal
Erfarenhet av tillståndsprocesser och begrepp såsom:
Värderingsprotokoll
Markupplåtelseavtal (MUA)
Servitut Utbildningsbakgrund
Yrkeshögskoleutbildning eller högre utbildning
Om Soros Consulting
Soros Consulting är ett konsultbolag som specialiserar sig på kvalificerade uppdrag inom teknik, IT, ekonomi och verksamhetsutveckling. Vi arbetar med noggrann matchning, hög kvalitet och långsiktiga relationer - alltid med fokus på att skapa värde för både konsulter och uppdragsgivare.
Tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9726380