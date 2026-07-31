Administratör
Örnsköldsviks kommun / Administratörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla administratörsjobb i Örnsköldsvik
2026-07-31
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Vill du bidra till att rätt vårdpersonal får rätt utbildning? Då kanske du är den vi söker till tjänsten som administratör inom vård och omsorg.Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Administrera och samordna utbildningsinsatser inom Yrkesresan. Följa upp genomförda insatser och bidra med administrativt underlag för uppföljning och statistik.
Planera, boka och samordna introduktionstillfällen för nyanställda.
Ansvara för kallelser, lokaler, digitala möteslänkar och praktiska arrangemang.
Ge löpande administrativt stöd till kompetensförsörjningsenheten.
Bidra till utveckling och förbättring av administrativa rutiner och arbetssätt.
Samverka med chefer, HR, verksamheter och externa aktörer. Kvalifikationer
Gymnasieutbildning, gärna med administrativ inriktning
Erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom utbildning, HR eller offentlig verksamhet
God digital kompetens och vana av administrativa system
Mycket god administrativ förmåga och stark känsla för struktur och ordning
Meriterande är goda kunskaper i Excel, Powerpoint, Medvind och Grade.
Vi söker dig som är serviceinriktad, kommunikativ, självständig, ansvarstagande och noggrann. Vi ser att du har god samarbetsförmåga och förmågan att hantera många kontaktytor. Du är flexibel och lösningsorienterad i ett arbete med varierande arbetsuppgifter.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kan kräva svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445), http://www.ornskoldsvik.se
Järnvägsgatan 6 (visa karta
)
891 31 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
Välfärdsförvaltningen Kontakt
Susanne Silverkraft, Akademikerförbundet SSR susanne.silverkraft@ornskoldsvik.se 073-0685373 Jobbnummer
10017076