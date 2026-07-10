Administratör
Edag Engineering Scandinavia AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-07-10
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EDAG Engineering Scandinavia söker en strukturerad och serviceinriktad administratör som vill stötta våra avdelningschefer och bidra till en effektiv, professionell och välfungerande organisation.
I denna roll får du en varierad vardag med stor kontaktyta, där du arbetar nära chefer, medarbetare och kunder. Du blir en viktig del av verksamheten och ett administrativt stöd inom flera centrala processer.
Om rollen
Som administratör ansvarar du för att koordinera och hantera administrativa uppgifter som stödjer våra avdelningschefer och projektverksamhet. Rollen kombinerar administration, uppföljning och koordinering med inslag av sälj- och verksamhetsstöd.Publiceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
Hantering och uppföljning av tidsrapportering
Administrativt stöd till avdelningschefer och team
Dokumenthantering och dokumentation av processer och projekt
Orderregistrering och orderadministration
Avtalshantering och administrativ uppföljning av kund- och leverantörsavtal
Uppföljning av aktiviteter, uppgifter och deadlines tillsammans med chefer och medarbetare
Stöd i personaladministrativa processer
Säljstöd, inklusive sammanställning av underlag, kunduppföljning och offertadministration
Framtagning av rapporter, statistik och presentationsmaterial
Koordinering av möten
Dokumentation av uppdrag
Vi söker dig som
Har erfarenhet av administrativt arbete, gärna i en teknisk eller projektorienterad verksamhet
Är mycket strukturerad och har förmåga att prioritera bland flera parallella arbetsuppgifter
Trivs med att skapa ordning och driva administrativa processer framåt
Har god kommunikativ förmåga och känner dig bekväm med många kontaktytor
Är självgående, initiativrik och noggrann
Har goda kunskaper i Microsoft 365, särskilt Excel, Outlook, Word och PowerPoint
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av tidsrapporteringssystem och affärssystem
Erfarenhet av avtalshantering eller orderadministration
Erfarenhet av sälj- eller projektstöd
Erfarenhet från konsult-, ingenjörs- eller teknikbranschen
Vi erbjuder
På EDAG Engineering Scandinavia blir du en del av ett internationellt ingenjörsföretag med hög teknisk kompetens och stark laganda. Här får du möjlighet att arbeta nära verksamheten, påverka arbetssätt och utvecklas inom en bred administrativ roll med stort ansvar.
Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där samarbete, engagemang och kvalitet står i fokus.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
Ansökan via email
E-post: career@edag.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Administratör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Edag Engineering Scandinavia AB
(org.nr 556420-7065)
Eriksbergstorget 11 (visa karta
)
417 64 GÖTEBORG Jobbnummer
9999003