Administratör
Är du en strukturerad och trygg administratör som trivs med att arbeta fokuserat och effektivt? Vi söker nu en noggrann och kommunikativ person för ett uppdrag med start omgående och fram till februari.
Om uppdraget
I rollen som administratör kommer du att arbeta med leverantörsreskontra och tillhörande administrativa uppgifter. Du blir en viktig del av teamet och ansvarar för att hantera och följa upp flöden på ett strukturerat sätt.
Arbetet kräver att du är uthållig och trivs med att arbeta metodiskt, där du självständigt kan "beta av" arbetsuppgifter med hög kvalitet. Du kommer att arbeta i olika system och förväntas snabbt kunna sätta dig in i nya rutiner och verktyg.
Uppdraget löper fram till februari och förutsätter att du är tillgänglig under hela perioden.
Om dig
Vi söker dig som är:
En lugn och trygg person som bidrar med stabilitet i arbetet
Noggrann och strukturerad med god förmåga att arbeta fokuserat över tid
Kommunikativ och samarbetsvillig
Van vid administrativa uppgifter
Systemvan och lätt för att sätta dig in i nya arbetssätt
Tillgänglig för uppdrag under hela perioden
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från administrativa uppgifter inom ekonomi och/eller leverantörsreskontra.
Din ansökan
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan och få veta mer om vem du är och vilken kompetens du kan bidra med. För att vi på bästa sätt ska kunna bedöma din profil är det viktigt att du ansöker med både CV och personligt brev. Du skickar dina handlingar via vår hemsida OnePartnerGroup.se och vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Som ett första steg kommer du kort efter du ansökt få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk för att besvara några urvalsfrågor för tjänsten. Går du vidare i processen kommer vi att kontakta dig på telefon följt av intervju, referenstagning och eventuellt bakrundskontroll.
I denna process jobbar vi med löpande urval, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Konsultchef Amanda Domeij amanda.domeij@onepartnergroup.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Örnsköldsvik AB
(org.nr 559093-9186), https://www.onepartnergroup.se/
891 33 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
OnePartnerGroup AB Kontakt
Konsultchef
Amanda Domeij amanda.domeij@onepartnergroup.se +46705581477 Jobbnummer
9941262