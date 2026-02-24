Administratör
2026-02-24
I Lycksele kommun är vi övertygade om att ett välkomnande förhållningssätt och gemensamma värderingar stärker kommunen och dess attraktionskraft. Kommunen vill utvecklas till en välkomnande kommun med högt attraktionsvärde, där talanger tas om hand och utvecklas och kommunmedborgare, kunder, leverantörer och andra som en kommun har kontakt med får ett professionellt bemötande och god service. Lycksele kommun har en framtidstro, drivkraft och engagemang som för oss framåt. Vår värdegrund bygger på Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft.
OM JOBBET
Nu utökar vi teamet och söker en administratör till mottagningsenheten vid Myndighet omsorg.
Vid enheten Myndighet omsorg arbetar alla tillsammans i ett team, där vi stöttar och hjälper varandra. Vårt mål är att hjälpa äldre och personer med funktionsnedsättning att få sina behov och rättigheter tillgodosedda. Vi värnar om ett gott samarbetsklimat och en god arbetsmiljö, och söker nu en kollega som delar samma förhållningssätt som oss.
Som administratör kommer du stötta socialsekreterarna och ansvara för mottagningsenheten, vilket innebär att ansvara för telefontid och ta emot ansökningar, samt orosanmälningar. Du informerar om riktlinjer kring beslutsfattande om insatser, samt om andra stöd eller aktiviteter inom kommunen som kan vara aktuella. I uppdraget ingår även att inhämta uppgifter och intyg, samt annat förberedande arbete till socialsekreterarnas handläggning av ärenden.
DIN PROFIL
Vi tror på rätt kompetens på rätt plats.
Vi söker dig som tycker om administrativa arbetsuppgifter och har förmåga att sätta dig in i och förstå digitala system. Vi ser gärna att du har en relevant eftergymnasial utbildning. Vi tror att det är en fördel, men inte ett krav, med tidigare arbetslivserfarenhet från äldreomsorg eller administrativt arbete. Har du erfarenhet från verksamhetssystemet Life Care är det också meriterande. God digital förmåga samt god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift krävs för tjänsten. Även körkort B och körvana är ett krav.
Som person delar du vår vision, att vi tillsammans åstadkommer resultat. Du har ett positivt förhållningssätt som smittar av sig på din omgivning och god samarbetsförmåga. Du arbetar strukturerat och har god förmåga att organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är trygg i att arbeta självständigt och tycker om att ta ansvar för dina uppgifter. När det är mycket att göra prioriterar du klokt och behåller ett lugnt och lösningsorienterat förhållningssätt.
Vi är en värderingsstyrd organisation och vill att ditt bemötande och dina handlingar samspelar med vår värdegrund - Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft. Stor vikt kommer därför att läggas vid personlig lämplighet.
VI ERBJUDER DIG
I Lycksele kommun är människor den främsta resursen. Det är personalresurserna som genererar värde, kvalitet och innehåll i våra verksamheter. Vi eftersträvar att vara en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetares förmågor får komma till uttryck och utvecklas genom ett arbetsklimat som är baserat på öppenhet, tillit och dialog. Medarbetare i Lycksele kommun ska ha möjlighet till balans i arbetslivet, vara delaktig och få möjligheten att stärkas och utvecklas i sin yrkesroll.
Som anställd i Lycksele kommun följer ett antal personalförmåner. För mer information om personalförmåner, se länk: www.lycksele.se/kommun/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/lycksele-kommun-som-arbetsgivare/vart-erbjudande/
För mer information om hur det är att leva, bo och arbeta i Lycksele, se länk: www.lycksele.se/levailycksele
OM ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Tillsvidareanställning, provanställning kan bli aktuellt.
Omfattning: 100%
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse.
Lön: Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan.
Är du intresserad av att veta löneintervall för tjänsten kan du ta kontakt med våra löneadministratörer på tel. 0950-162 00.
I Lycksele kommun arbetar alla tillsammans och den mångfald som kommunen representerar är en drivkraft i utvecklingen framåt. Vi arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför organisationen.
Eftersom Lycksele kommun är ett samiskt förvaltningsområde kan kunskaper i samiska vara meriterande i vissa fall.
I Lycksele kommun kan du inom ramen för din ordinarie tjänst arbeta med vår värdegrund som värdskapare. För mer information prata med rekryterande chef.
I Lycksele kan du kombinera ditt vanliga arbete med en deltidsanställning som brandman-/kvinna. Kontakta räddningstjänsten, 0950-162 06, om du är intresserad av att arbeta som deltidsbrandman.
Vi undanber oss all kontakt från annonssäljare som inte söker tjänsten.
Känner du, utifrån vad du läst om oss - att du skulle passa in som socialsekreterare i Lycksele kommun? Varmt välkommen med din ansökan märkt med ref nr 1292, senast 2026-03-10. Urval och intervjuer sker löpande, vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Du ansöker via knappen nedan eller via brev till Lycksele kommun, Kommunstyrelsens förvaltning, 921 81 Lycksele.
Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lycksele kommun
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lycksele Kommun
Företrädare för Vision
Ida Svingfors ida.svingfors@lycksele.se 0950-169 85
9761361