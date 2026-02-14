Administratör

MNV Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Uppsala
2026-02-14


Om jobbet
MNV Sverige AB är ett företag i Uppsala som arbetar med försäljning, rådgivning och projektering avvattenreningsanläggningar.
vi behöver förstärka vårt team!
Arbetsuppgifter:
Dina arbetsuppgifter består av följande:
Försäljning, kontorsarbete, lagerarbete, Du kommer att ha mycket kundkontakt.
Vi söker en utåtriktad, driven och engagerad person som kan arbeta i team.
I en manlig bransch kan det vara en fördel att vara kvinna.
Krav: B-körkort, datavana
Arbetsplats: Uppsala
Arbetstider: 08-17

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
E-post: magnus@mnvsverige.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Mnv Sverige AB (org.nr 556657-7697)
Nåntunavägen 39 (visa karta)
757 52  UPPSALA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9743053

