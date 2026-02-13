Administratör
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Vill du bidra till rättssäkerhet, kvalitet och god service i socialtjänstens arbete? Nu söker vi en noggrann och strukturerad administratör till enheten för verksamhetsstöd inom Arbete och välfärd.
Som administratör hos oss arbetar du med dokument- och informationshantering och spelar en viktig roll i att säkerställa att socialtjänstens information hanteras korrekt enligt gällande lagstiftning. Du blir en del av ett kompetent team som arbetar tillsammans för att ge stöd till förvaltningens verksamheter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
* Gallring av digital information och arkivering i pappersarkiv.
* Migrering av digital information från ett avslutat verksamhetssystem till nuvarande system.
* Administrativa uppgifter kopplade till verksamheten, såsom registerförfrågningar, utdrag ur klientakter, registreringar i verksamhetssystem och liknande.
* Arbetsuppgifterna kan vid behov även omfatta fakturahantering och personaladministration.
Arbetet innebär både samarbete och självständigt ansvar. Du förväntas ta egna initiativ, hantera flera arbetsuppgifter parallellt och anpassa dig efter verksamheternas behov. Rollen innehåller periodvis tyngre moment i samband med arbete i arkivet.
Arbetet styrs av lagar och regelverk såsom Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), Arkivlagen och Socialtjänstlagen (SoL) samt kommunens interna styrdokument.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Utbildning inom arkiv, informationssäkerhet eller administration.
* Minst 5 års erfarenhet av administrativ handläggning.
* God datorvana och erfarenhet av digitala system, exempelvis Officepaketet.
* Erfarenhet av arkivering, både digitalt och i pappersformat.
Det är meriterande om du har:
* Utbildning inom socialrätt, OSL och Arkivlagen.
* Erfarenhet av socialtjänstens arbete eller myndighetsutövning.
* Erfarenhet av att arbeta i systemen Lifecare och/eller Viva.
* Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du arbetar strukturerat och noggrant och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du är självgående och prestigelös, samtidigt som du har lätt för att anpassa dig och prioritera mellan olika uppgifter när behoven skiftar. Rollen kräver också att du har ett serviceinriktat förhållningssätt och trivs med att samarbeta med både interna och externa kontakter. Eftersom dokumentation och kommunikation är centrala delar av arbetet behöver du ha mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Intervjuer planeras till den 9 och 10 mars.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation. Ersättning
