Din nya roll Vi söker en Senior Administratör till vår myndighetskund som är en del av en större verksamhet som ansvarar för investeringar och projekt inom kollektivtrafik. Som administratör blir du spindeln i nätet och stöttar både gruppen och projekten med övergripande administrativa uppgifter. Du bidrar till effektivitet och struktur, och hjälper kollegorna att skapa goda arbetsflöden. Arbetsuppgifter: - Vara gruppens huvudadministratör i passersystemet (t.ex. registrera uppdrag, beställa behörigheter) - Löpande diarieföring och övergripande administration i dokumenthanteringssystem - Ta emot och fördela ut fakturor, bevaka beviljad budget och ansvara för utökningar vid behov - Hantera resursanskaffning, onboarding och beställning av hårdvara och behörigheter - Stödja vid administrativa delar av projektmoment, t.ex. överlämning vid projektslut - Samarbeta brett med kollegor och projektmedlemmar samt bidra till förbättrade arbetsprocesser
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du Gymnasieexamen med godkänt slutbetyg.
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete inom exempelvis kontor, ekonomi, HR, kundservice eller offentlig verksamhet.
Minst 5 års erfarenhet av att självständigt planera, prioritera och följa upp flera parallella arbetsuppgifter.
Minst 4 års erfarenhet av fakturahantering (kontering).
Dokumenterad erfarenhet av diarieföring, arkivering, dokumenthantering, ärendehantering eller mötesadministration (t.ex protokoll, kallelser, agenda).
Det är högt meriterande om du har erfarenhet från minst 3 uppdrag som projekt- eller programadministratör.
Det är högt meriterande om du har erfarenhet från minst 3 uppdrag av administrativt arbete inom offentlig sektor.
Det är högt meriterande om du har minst 3 års erfarenhet av Agresso, Antura, Avima, EDIT eller liknande ekonomi-, dokumenthantering- eller system för diarieföring.
Vem är du?
Du är ansvarsfull, initiativtagande och lösningsorienterad. Du trivs med varierade administrativa uppgifter och kan ligga steget före för att underlätta för dina kollegor. Med ett självständigt arbetssätt och engagemang bidrar du till ett gott samarbete och positiva arbetsflöden. Du är flexibel, strukturerad och har ett intresse för samhällsutveckling.
Välkommen med din ansökan Anställningens omfattning: 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters Arbetsmodell: Hybrid, med möjlighet till arbete både på distans och på kontoret i Stockholm Lön: Enligt överenskommelse Start: 2025-11-03 Slut: 2026-11-03, med möjlighet till förlängning Sista dag att ansöka är 2025-10-24 (men vi genomför löpande urval) Utvalda förmåner: Kollektivavtal, friskvårdsbidrag, Benifex med mera Övrig information: Bakgrundskontroll kan förekomma I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter de önskade kvalifikationerna.
Bra att känna till!Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan.
FöretagspresentationVår kund är en myndighet i Stockholm som arbetar för att underlätta vardagen för invånarna som reser och pendlar. Det som kännetecknar deras verksamhet är det stora engagemanget bland deras medarbetare samt stoltheten över deras samhällsuppdrag. Ersättning
My Johansson my.johansson@jobbusters.se 0737-138213
9554758