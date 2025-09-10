Administratör
Stockholms Universitet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-09-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
På Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV) vid Stockholms universitet arbetar omkring 120 medarbetare.
Det bedrivs undervisning och forskning inom barn- och ungdomsvetenskap, förskoledidaktik, barnkultur och fritidshemspedagogik. Institutionen ansvarar för förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet inriktning fritidshem. Mer information om oss finns på: https://www.su.se/barn-och-ungdomsvetenskapliga-institutionen/om-institutionen.
Är du en noggrann och driven administratör med ett öga för detaljer? BUV söker nu en engagerad administratör för ett heltidsvikariat på 6 månader. Anställningen är inriktad mot utbildningsadministration, vilket innebär planering och koordinering av kurser samt service, nära kommunikation och täta kontakter med så väl studenter som lärare.
Vi kan erbjuda dig en stimulerande och välkomnande arbetsplats med varierande arbetsuppgifter där du förväntas ta egna initiativ och bidra till institutionens utveckling. Välkommen att jobba hos oss!Publiceringsdatum2025-09-10Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat registrering av studenter, tentamenshantering, schemabokning och arkivering. Hantering av flera olika studieadministrativa system såsom NyA, Ladok3, Athena och TimeEdit. Daglig kontakt med våra studenter via e-post samt telefon och besök under studentexpeditionens mottagningstider.
Det administrativa arbetet på institutionen täcker ett stort område vilket innebär att andra administrativa arbetsuppgifter kan förekomma. Det dagliga arbetet sker i nära samarbete med andra administratörer samt studievägledare och du tillhör den administrativa avdelningen som består av 23 medarbetare inom HR, ekonomi, studieadministration, studievägledning, registratur och arkiv, kommunikation och övrig administration. Avdelningen för ett kontinuerligt utvecklingsarbete och har mycket gott samarbete. Periodvis förekommer hög arbetsbelastning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett stort intresse av att arbeta med utbildning inom universitet/högskola. Du gillar att ge god service och tycker om att ha många kontaktytor. I rollen är det viktigt att vara engagerad, noggrann och att agera rättssäkert.Kvalifikationer
- Högskoleutbildning eller motsvarande kompetens/erfarenhet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Arbetslivserfarenhet från administration i en liknande roll.
- Vana av IT-system och förmåga att sätta sig in i olika system samt goda kunskaper i Officepaketet.
- God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
Meriterande
- Erfarenhet av de ovan beskrivna arbetsuppgifterna från arbete inom universitets- och högskolesektorn.
- Erfarenhet av de IT-system som används för studieadministration vid Stockholms universitet.
Som person har du en god förmåga att strukturera och organisera ditt arbete, är drivande och arbetar självständigt genom att ta ansvar och egna initiativ. Anställningen ställer krav på flexibilitet och ett serviceinriktat förhållningssätt. Du ska vara beredd att arbeta med en mängd varierande arbetsuppgifter samt lösa såväl små som stora uppgifter på ett effektivt och metodiskt sätt.
Då arbetet innebär många kontakter med studenter och personal, lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper som social kompetens och god samarbets- och kommunikationsförmåga.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och är ett vikariat på 6 månader. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde snarast.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information om anställningen lämnas av prefekt Anna Westberg Broström, mailto:anna.westberg-brostrom@buv.su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-3290-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062) Arbetsplats
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Jobbnummer
9502961