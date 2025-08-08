Administratör
2025-08-08
Vi söker nu efter en erfaren administratör för uppdrag hos en samhällsviktig myndighet. Som administratör kommer du att ha en nyckelroll i att ge service, hantera ärenden i kundtjänsten och bidra till utvecklingen av systemstöd inom verksamhetsområdet Logistik. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av likvärdig roll inom offentlig sektor samt mycket goda kunskaper av ärendehanteringssystem så som Zendesk, ServiceNow eller likvärdigt.
Detta är ett säkerhetsklassat uppdrag - utökade tester kan förekomma.
Uppdragslängd: start augusti/september- 1 år
Omfattning: 100%
Arbetsplats: Stockholm, Möjlighet till distansarbete 2 dagar/vecka
Arbetsgivare: Randstad AB
Övrigt: resor i tjänsten kan förekomma
Ansvarsområden
Arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Omhänderta inkommande e-post och bevaka Funktionsbrevlådan - Kundtjänst Verksamhetsstöd, och andra funktionsbrevlådor.
Registrera och lotta ärenden av inkommande e-post till funktionsroller/specialister.
Säkerställa att ärenden uppdateras med ny information vid behov.
Följa upp att ärenden hanteras inom rimlig tid. Vid behov ta initiativ till dialog med ansvariga funktionsroller/specialister för att säkerställa en effektiv handläggning.
Driva på och stödja arbetet med att ta fram och uppdatera hjälptexter, instruktioner och annan dokumentation som underlättar för kundtjänstpersonal i deras arbete.
Utveckla FAQ eller uppdatera befintlig FAQ.
Delta aktivt i förbättringsarbetet av ärendehanteringsverktyget utifrån ett kundtjänstperspektiv, exempelvis genom att identifiera behov och föreslå förbättringar i funktionalitet och användarvänlighet.
Ansvara för att samordna och hålla i utbildningar samt Öppet hus-aktiviteter riktade till interna intressenter. Detta inkluderar planering, information samt insamling av återkoppling i syfte att öka förståelsen för kundtjänstens verksamhet och ärendehanteringssystemet.KvalifikationerKvalifikationer
Gymnasium eller likvärdig utbildning.
Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt.
Minst ett (1) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete.
Tidigare arbetslivserfarenhet av offentlig sektor - minst 3 månader.
Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som skrift.
Mycket goda kunskaper i ärendehanteringssystem så som Zendesk, ServiceNow eller likvärdigt.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
