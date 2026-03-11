Administratör - Heltid

Hirely AB / Administratörsjobb / Växjö
2026-03-11


Vi söker nu en strukturerad och serviceinriktad administratör på heltid i Växjö åt en av våra kunder. Tjänsten passar dig som trivs med administrativa arbetsuppgifter och vill arbeta i en varierad roll med många kontaktytor.

Publiceringsdatum
2026-03-11

Om tjänsten
Som administratör har du en viktig funktion i verksamheten och ansvarar för att administrativa processer fungerar smidigt och effektivt. Du arbetar nära kollegor inom olika delar av organisationen och bidrar till ett välfungerande arbetsflöde.

Dina arbetsuppgifter
Hantering av inkommande ärenden via telefon och e-post
Administrativt stöd till chefer och medarbetare
Registrering, dokumentation och arkivering
Bokning av möten och hantering av kalendrar
Uppdatering av interna system och register
Framtagning av enklare rapporter och sammanställningar

Kvalifikationer
Erfarenhet av administrativt arbete är meriterande
God datorvana och kunskaper i Office-paketet
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Förmåga att arbeta strukturerat, noggrant och självständigt
Serviceinriktad med god samarbetsförmåga

Meriterande

Erfarenhet av affärs- eller ärendehanteringssystem
Tidigare arbete i kontorsmiljö
Kunskaper i engelska

Om dig

Du är noggrann, ansvarstagande och har ett professionellt bemötande. Du trivs i en roll med varierande arbetsuppgifter och har lätt för att prioritera när tempot är högt.

Om anställningen
Omfattning: Heltid
Placering: Växjö
Start: Enligt överenskommelse

Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se
352 30  VÄXJÖ

Arbetsplats
Talentry

Jobbnummer
9789462

