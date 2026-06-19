Administrative Assistant
Sanixo AB / Administratörsjobb / Helsingborg Visa alla administratörsjobb i Helsingborg
2026-06-19
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Vi söker nu en administrativ assistent som kommer få en varierad arbetsdag och vara behjälplig till flera arbetsuppgifter och kan flyttande engelska och dels Urdu språk. Om du är en person som är nyfiken och vill få en bred erfarenhet så är detta rätt roll för dig.
Om rollen
Du kommer att arbeta hos våra kända klienter som arbetar internationellt. Bolagen har interntionell bakgrund då måste du vara bredd på att arbeta i distans . Som administrativ assistent så blir din främsta uppgift att hjälpa vår kund med dataregistrering och avstämningar enligt instruktioner samt Kvalitets- och uppdatera kundbas register. Kommunikation förmåga är en av de viktigaste punkter där du som medarbetare måste känna till att leverera kvalitet säkra arbete.Publiceringsdatum2026-06-19Dina arbetsuppgifter
• Hjälpa klient med dataregistrering och avstämningar enligt instruktioner.
• Sortering och hantering av sekretess dokument.
• Sköta rapportering till branschorganisationer och internationella kunder i Europa
• Arbeta med utställning bokningar.
• Vara behjälplig med dokumentation vid anbudsförfarande.
• Möjligheter finns att utveckla rollen inom kalkylering och och uppdatering av vårt kunderavtal samt kvalite uppföljning av deras varumärke.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter, har sinne för administration eller kvalite uppföljning av varor, har god stilistisk förmåga då resor mellan våra kunder kontor kan förekomma. Det är ett krav på att du kan engelska flyttande
Vi söker även heltid anställd/deltid både för denna rollen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
administration
E-post: jobb@sanixo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sanixo AB
(org.nr 556966-8899) Jobbnummer
9971515