Administrativ utvecklare
2026-04-09
Barn och ungdomspsykiatri, stab
Vi söker dig som med driv och engagemang vill ta dig an barn- och ungdomspsykiatrins utmaningar och möjligheter. Är du en person som trivs med samarbete, har goda ledaregenskaper samt kunskap om och erfarenhet av utvecklingsarbete? Vill du utvecklas i en roll som administrativ utvecklare? Välkommen att söka tjänsten.
Rollen som administrativ utvecklare
Din närmsta chef är klinikens verksamhetschef. Rollen utgör en del av klinikens stab och ledningsgrupp.
Med ledningsgruppens mandat blir du en resurs för alla länets mottagningar att utveckla, implementera och synkronisera administrativa processer för likvärdig vård på klinikens enheter.
I din roll ingår bland annat nedan uppgifter:
• Bereda ärenden och utveckla administrativa strategier tillsammans med verksamhetschef, klinikledning, HR-partner och controller
• Med målsättning om likvärdig vård sammankalla och leda kontinuerliga möten för klinikens administrativa samordnare för att utveckla, implementera och synkronisera administrativa processer på klinikens enheter
• Vara väl insatt i och säkerställa att kliniken följer gällande lagar, författningar och rutiner
• Vara uppdaterad med nya rön inom verksamhetsområdet
• Vara klinikens kontaktperson till Inköp för resurssättning vid klinikens upphandlingsprocesser
• Ansvara för klinikens avrop av hyrläkare
• Ansvara för kallelser och protokoll till stab ledningsgrupp och vid klinikens samverkansmöten
• Övergripande ansvarig och kontaktperson för klinikens patientdata- och IT system i samarbete med övriga specialistpsykiatrin och barn- och ungdomshälsan
• Registrering av handlingar och dokumenthantering
• Utföra övrigt förekommande arbetsuppgifter i den dagliga verksamheten så att enhetens målsättningar uppnås
Din blivande arbetsplats
Du kommer i din roll att utgå från BUP stabens lokaler på Ryhovsområdet i Jönköping.
Länskliniken har idag cirka 150 medarbetare i olika professioner som ger psykiatrisk specialistvård till barn och ungdomar i länets 13 kommuner. Tillsammans möter vi barn och ungdomar 0-17 år med medelsvåra till svåra psykiatriska tillstånd.
Förutom våra tre öppenvårdsmottagningar, belägna i Nässjö, Värnamo och Jönköping, har vi som länsklinik även "En väg in, barn och unga psykisk hälsa" som är en gemensam enhet för barn- och ungdomshälsan och barn-och ungdomspsykiatrin för telefonrådgivning och triagering till rätt vårdnivå. Vi har en gemensam vårdavdelning i Jönköping som bedriver heldygnsvård samt en anorexienhet för öppenvård och dagvård. Det finns en åldersgemensam akutenhet som vi hänvisar till kvällar och helger, samt en åldersgemensam intensivvårdsenhet då den vårdnivån behövs.
Du har en utbildning som medicinsk vårdadministratör/sekreterare. Det är meriterande om du också har erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård, gärna inom psykiatri. Vi ser gärna att du också har utbildning och erfarenhet inom kvalitets- och utvecklingsarbete samt ledarskap. Vi förutsätter intresse för målgruppen barn och unga.
Rollen kräver förmåga att se helheten och att på ett strukturerat sätt driva arbete framåt, även i komplexa och utmanande frågor. Arbetet innebär både självständigt ansvar och nära samverkan med andra, där ett utåtriktat, kommunikativt och professionellt förhållningssätt är viktigt för att lyckas i rollen. Flexibilitet och god anpassningsförmåga är viktiga egenskaper i en verksamhet som präglas av utveckling och förändrade förutsättningar. Ditt intresse grundar sig i ett tydligt engagemang och ansvar, med fokus på patienten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Då resor förekommer i tjänsten krävs B-körkort.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig ett stimulerande uppdrag där du får vara med och påverka. Du kommer att arbeta i en miljö som präglas av samarbete både internt och externt. Vidare erbjuder vi goda möjligheter till kompetensutveckling. Arbetsplatsen genomsyras av god gemenskap där vi vill att du bidrar med dina erfarenheter och din personlighet.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta
verksamhetschef Carina Vestergrencarina.vestergren@rjl.se
Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 23 april. Urval kan komma att ske löpande och intervjuer är planerade att hållas v 18, 19 och 20
Tillträde till tjänsten 1september eller enligt överenskommelse
Varmt välkommen med din ansökan! Din upplevelse är viktig för oss. Vi återkopplar till dig så snabbt som möjligt.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisen belastningsregister och misstankeregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
