Administrativ personal

Högtrycksservice Öresund Syd AB / Administratörsjobb / Malmö
2026-08-06


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Högtrycksservice Öresund Syd AB ligger i Fosie industriområde och det är här du kommer att arbeta. På kontoret arbetar vår säljpersonal och det är här teknikerna utgår ifrån.
Vi söker en positiv och självgående person. Då du kommer ha kontakt med våra kunder behöver du vara service-minded.
Vi vill att du har erfarenhet av Fortnox och meriterande om du har erfarenhet av Mobigo arbetsordersystem, eller liknande.
Du trivs att arbeta självständigt och tar egna initiativ.
Du kommer arbeta i Fortnox och vårt arbetsordersystem Mobigo.

Primära arbetsuppgifter:
Hantering av kundfakturor
Ansökning av ROT/RUT hos Skatteverket
Hantering av leverantörsfakturor- registrering och godkännande i Fortnox
Ta emot kundsamtal och boka in arbete till teknikerna
Lättare arkivering

Skicka in din ansökan redan idag, intervjuer sker löpande.
Vi tar inte emot frågor eller ansökningar via telefon. Vänligen maila till pool@hogtrycksservice.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05
E-post: kontor@hogtrycksservice.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Administrativ personal".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Högtrycksservice Öresund Syd AB (org.nr 559377-5298)
Kantyxegatan 25 B (visa karta)
213 76  MALMÖ

Jobbnummer
10024041

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