Administrativ koordinator till Kamrock Sverige
Culpeo People & Culture Partner AB / Administratörsjobb / Luleå Visa alla administratörsjobb i Luleå
2026-06-24
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Culpeo People & Culture Partner AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Trivs du i en roll där du får ta ansvar, skapa struktur och vara spindeln i nätet i en verksamhet där det händer mycket? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig.
Kamrock arbetar med krossning och bearbetning av ballast och befinner sig just nu i en spännande tillväxtresa. Den svenska verksamheten etablerades 2022 och organisationen växer snabbt i takt med nya projekt och satsningar. Nu söker vi en administrativ koordinator som vill vara med och bygga upp verksamheten tillsammans med oss.
Om rollen
Det här är en bred roll där du arbetar nära ledning, platschefer och medarbetare samtidigt som du får möjlighet att påverka arbetssätt och administrativa processer. Du rapporterar till vår VD och utgår från kontoret i Luleå. Rollen innebär löpande samarbete med kollegor inom HR och ekonomi i Finland, vilket gör att du behöver tala och förstå finska obehindrat. Eftersom många i organisationen arbetar ute i verksamheten blir du en central person på kontoret som håller ihop administrativa frågor och ser till att saker blir gjorda.
Ekonomi och administration är en viktig del av rollen. Du kommer arbeta med exempelvis fakturering, tidrapportering och löpande administration samt vara delaktig i att utveckla administrativa processer framåt. Rollen innehåller HR-relaterade uppgifter som bland annat handlar om att stötta vid introduktioner av ny personal, hjälpa till med arbetskläder och boenden, koordinera personalaktiviteter och stötta verksamheten i olika praktiska frågor. Du kommer också att arbeta med hälsa, miljö och säkerhet, HMS-relaterade frågor, och bidra till att skapa struktur och ordning.
Kamrock befinner sig i ett tillväxtskede där administrativa processer, ekonomihantering och löneadministration för den svenska verksamheten successivt vidareutvecklas. Rollen kommer därför att formas över tid i takt med verksamhetens utveckling och den kompetens du bidrar med.
Om dig
Vi söker dig som är självgående, strukturerad och har förmåga att driva administrativa processer framåt. Du trivs i en verksamhetsnära roll med många kontaktytor och har lätt för att prioritera, koordinera och följa upp arbetsuppgifter.
Som grund har du har eftergymnasial utbildning inom ekonomi, administration, HR, eller annan likvärdig erfarenhet.
Du har några års erfarenhet av administrativt arbete och har arbetat med flera av följande områden:
Fakturahantering, tidrapportering, löneadministration och annan ekonomiadministration
HR-administration och personalrelaterade processer
Arbetsmiljö- och HMS-frågor
Facklig samverkan eller arbetsrättsliga frågor
Vi tror att du är en person som tycker om ordning och struktur samtidigt som du är flexibel och lösningsorienterad när förutsättningarna förändras. Du är noggrann i ditt arbete och förstår vikten av att exempelvis administration, löner och andra processer fungerar korrekt och i tid.
Du uttrycker dig obehindrat på svenska i tal och skrift. Eftersom rollen innebär löpande kontakt med kollegor i Finland behöver du även tala och förstå finska obehindrat. Kunskaper i engelska är meriterande.
Varför Kamrock?
Hos Kamrock får du möjlighet att bli en del av ett bolag med stark framtidstro och hög tillväxttakt. Här får du vara med och bygga upp arbetssätt, processer och struktur tillsammans med verksamheten. Vi erbjuder en bred och varierande roll med stort eget ansvar i ett jordnära företag där beslutsvägarna är korta och där man hjälps åt.Publiceringsdatum2026-06-24Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Culpeo People & Culture Partner. Vid funderingar och frågor kontakta Emma Stenberg, emma.stenberg@culpeo.se
eller John Bergmark, john.bergmark@culpeo.se
Sista ansökningsdag är den 9 augusti 2026. Eftersom rekryteringen pågår under sommar och semestertider arbetar vi med en längre ansökningsperiod. Urval och återkoppling kan ske löpande, men delar av processen kommer också att fortsätta först efter att ansökningstiden löpt ut.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Culpeo People & Culture Partner AB
(org.nr 559371-2655)
972 51 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kamrock AB Kontakt
Rekryterare
Emma Stenberg emma.stenberg@culpeo.se 0702442088 Jobbnummer
9976244