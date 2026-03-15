Administrativ koordinator
Tavex Group är norra Europas ledande aktör inom ädelmetaller och valutaväxling. Vi finns i 13 länder och fortsätter att expandera. På Tavex AB i Sverige har vi garanterat kvalitet och byggt förtroende i över 20 år. Vår erfarenhet bevisas av en AAA-rating från Dun & Bradstreet - ett betyg som endast 3% av företagen i Sverige har.
Nu söker vi en dedikerad kollega som vill ta nästa steg i karriären tillsammans med oss!Publiceringsdatum2026-03-15Om tjänsten
Vi söker nu en strukturerad och proaktiv administrativ koordinator till vårt team i centrala Stockholm.
Detta är en varierad och meningsfull tjänst där du ger administrativt och sekreterarstöd till ledningsgruppen och andra interna intressenter - ibland med mer komplexa uppgifter.
Du fungerar som en central kontaktpunkt både internt och externt, får bred insyn i verksamheten och driver självständigt egna processer och förbättringsinitiativ för att effektivisera och utveckla arbetsmetoder.
Rollen kräver hög grad av självständighet, stark initiativförmåga och förmåga att hantera flera parallella processer effektivt i en dynamisk och internationell miljö.
Dina arbetsuppgifter och ansvarsområden:
Säkerställa strukturerad hantering av digital och fysisk dokumentation samt informationsflöden
Utföra noggrann datainmatning, dokumentkontroll och kvalitetssäkring
Stödja intern och extern kommunikation genom att förbereda, sammanställa och distribuera material
Hantera inköp, beställningar och fakturor för kontorsmaterial, indirekta material, tjänster och förbrukningsvaror för Tavex Sveriges verksamhet
Driva interna projekt och processer självständigt
Identifiera förbättringsområden och leda förändringsinitiativ
Stödja kollegor i administrativa uppgifter (inklusive att fungera som superanvändare i olika system)
Upprätthålla ordning, struktur och tillförlitlighet i både rutinmässiga och mer komplexa administrativa processer
Ge administrativt stöd och sekreterarstöd till ledning och relevanta intressenter, inklusive att representera ledningsgruppen i interna och externa kontakter
Planera och organisera resor, konferenser, möten och evenemang
Vem vi söker
Du trivs i en bred administrativ roll med många kontaktpunkter och stort personligt ansvar.
Du är strukturerad, lösningsorienterad, har lätt att prioritera och är serviceinriktad med en naturlig förmåga att ta initiativ.
Du är van vid att skapa ordning och struktur i både rutinuppgifter och mer komplexa administrativa processer och trivs i en internationell miljö med olika kulturella perspektiv.Kvalifikationer
Tidigare relevant erfarenhet av administrativa roller
Dokumenterad förmåga att hantera flera intressenter och parallella arbetsuppgifter
Erfarenhet av arbete i olika administrativa system (gärna HR- eller processrelaterade verktyg)
Strukturerat, proaktivt och lösningsorienterat arbetssätt
Stark förmåga att självständigt driva förändring och utveckling i administrativa processer
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande
Akademisk examen inom relevant område (t.ex. företagsekonomi) - inget krav
Erfarenhet från finans, trading eller liknande bransch
Kunskap i ytterligare språk eller specifika system (t.ex. ERP- eller HR-system)
Vad vi erbjuder
En stabil tjänst i ett finansiellt starkt och växande företag med AAA-kreditrating
Centralt läge i Stockholm med moderna kontorslokaler
En positiv och samarbetsinriktad arbetsmiljö med fokus på förtroende och trivsel
Konkurrenskraftig lön baserad på erfarenhet samt attraktiva förmåner (t.ex. friskvårdsbidrag 5 000 kr/år och teamaktiviteter)
Möjligheter till professionell utveckling inom en ledande nordisk aktör inom ädelmetaller och valutaväxling
Om du vill vara med och forma framtiden inom investeringsmetaller, samtidigt som du utvecklas i en dynamisk och inkluderande miljö - då är Tavex AB rätt plats för dig.
Välkommen att bli en del av vårt team och bidra till en ljusare framtid - för dig själv och vår bransch!
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till hr@tavex.se
med ämnesraden "Administrativ koordinator Stockholm".
Vi går igenom ansökningar löpande.
Vi ser fram emot din ansökan!
I samband med rekryteringen behandlar Tavex AB personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: hr@tavex.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Administrativ koordinator". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tavex AB
(org.nr 556671-1189)
Tavex AB
