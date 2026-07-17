Administrativ innesäljare sökes!
NearYou Sverige AB / Säljarjobb / Jönköping Visa alla säljarjobb i Jönköping
2026-07-17
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Jönköping
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-17Om företaget
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Vi söker en engagerad och strukturerad innesäljare/administratör som vill bli en viktig del av vår kunds verksamhet inom bilbranschen.
I rollen får du kombinera administration, kundkontakt och försäljning i en varierad vardag där du får möjlighet att påverka och utvecklas. Du blir ett viktigt stöd till säljarna och en värdefull kontaktperson för kunderna.
Vi söker dig som gillar att skapa ordning, ta ansvar och hitta lösningar. Du trivs med många kontaktytor och motiveras av att ge kunderna bästa möjliga service.
Det är en varierad roll där du arbetar både självständigt och tillsammans med teamet.
Tjänsten startar på 50 % under de första två månaderna för att därefter övergå till en heltidstjänst på 100 %.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
• Stötta säljarna med administrativa uppgifter.
• Ta fram kostnadsförslag och offerter.
• Skapa enklare ritningar och underlag för kundlösningar.
• Ansvara för egna kunder och bygga långsiktiga kundrelationer.
• Ha regelbunden kontakt med kunder och följa upp ärenden.
• Besöka kunder vid behov.
• Identifiera möjligheter till merförsäljning och hjälpa kunder att hitta rätt lösningar.
• Säkerställa att kunder får snabb och professionell service genom hela processen.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet av administrativt arbete, kundservice, innesälj eller liknande roll.
• God systemvana och lätt för att lära dig nya system.
• Förmåga att planera, prioritera och hålla ordning på flera uppgifter samtidigt.
• God kommunikativ förmåga och trivs med kontakt både internt och externt.
• Ett lösningsorienterat arbetssätt och förmåga att ta egna initiativ.
• God svenska i tal och skrift samt kunskaper i engelska.
Meriterande är:
• Erfarenhet av försäljning, kundansvar eller offertarbete.
• Erfarenhet från bilbranschen, teknik eller liknande verksamhet.
• Intresse för att utvecklas inom försäljning och kundrelationer.
Låter detta intressant?
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast.
Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Vänligen notera att vi inte behandlar ansökningar som skickas via mejl eller telefon.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
Vi är NearYou. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra till att bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. Vi vill ge det som vi tror en trasig arbetsmarknad behöver. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Husqvarnavägen 80 (visa karta
)
554 54 JÖNKÖPING Arbetsplats
NearYou Jönköping AB Kontakt
Sandra Hopovac sandra.hopovac@nearyou.se Jobbnummer
10005778