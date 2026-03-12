Administrativ inköpare
2026-03-12
Om Galwin Bildelar
Galwin Bildelar AB är en fristående grossist som importerar och säljer reservdelar via återförsäljare över hela landet.
Återförsäljarna består av bildemonteringar och bildelsbutiker.
Vårt huvudkontor och lager finns i Jönköping.

Om tjänsten
Galwin Bildelar AB söker nu en administrativ inköpare för en tjänst med varierande uppgifter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Löpande inköp.
• Uppföljning av leveranstider.
• Behovsanalyser.
• Frakter och logistik.
• Tullhantering.
• Statistik.
• Fakturor och reskontra.
• Kundservice.
• Övrig administration.
Vem är du som vi söker
Noggrann och serviceorienterad inköpare som klarar självständigt arbete. Du är bekväm i kontakten med både kunder och leverantörer såväl svenska som internationella.
Du talar och skriver flytande svenska och har goda kunskaper i engelska.
Meriterande erfarenheter
• Kunskaper om bilar, bildelar.
• Pyramid affärssystem.
• Officepaketet.
• Fakturahantering.
• Prisanalyser.
Anställningsvillkor
Fast månadslön.
Kollektivavtal.
Bonusavtal.
Friskvård.
Vi tillämpar provanställning.
Din ansökan
Låter detta som något för dig? Skicka in ditt CV till benny@galwin.se
ange INKÖP i ämnesraden.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas i förtid, därför vill vi gärna ha din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2026-03-31.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: benny@galwin.se
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Galwin Bildelar AB
555 93 JÖNKÖPING

Körkort
